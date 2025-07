Tesla traverse une période délicate : le groupe vient d’enregistrer son deuxième trimestre consécutif de baisse, affichant un chiffre d’affaires à 22,5 milliards de dollars, en recul de 12 % par rapport à l’année précédente, tandis que le bénéfice net chute de 16 % à 1,17 milliard de dollars. La demande pour les véhicules Tesla continue de faiblir, les crédits d’impôt pour les voitures électriques arrivent à expiration aux États-Unis et les coûts liés aux droits de douane et aux composants importés augmentent de manière significative, sans oublier bien sûr l’image déplorable de la marque depuis les incartades de Musk dans le champ politique. Conscient des difficultés de son entreprise, Elon Musk alerte déjà les investisseurs que des “trimestres difficiles” sont à venir, évoquant au passage une “période de transition étrange” jusqu’à la disponibilité de nouveaux modèles et le lancement à plus large échelle du service de robotaxis.

La situation de Tesla est largement aggravée par la disparition des ventes de crédits réglementaires, un pilier de la rentabilité de Tesla, ce qui a d’ailleurs valu une passe d’arme mémorable entre Elon Musk et Donald Trump. Malgré les difficultés actuelles, Musk se montre résolument optimiste et parie notamment sur l’expansion de son service de robotaxis à Austin et San Francisco ainsi que sur le lancement d’une voiture “moins chère” durant la seconde moitié de 2025. Espérons juste pour le constructeur qu’il ne s’agit pas là d’une simple promesse destinée à servir de contre-feu aux problèmes actuels.