Tesla annonce une nouvelle baisse de ses ventes pour le second trimestre consécutif

La crise se poursuit : Tesla a annoncé avoir livré 384 122 véhicules électriques au deuxième trimestre 2025, soit une baisse de 14 % par rapport à la même période en 2024. Il s’agit du second trimestre consécutif de baisse des livraisons en glissement annuel, une tendance inquiétante après la toute première baisse annuelle des ventes enregistrée en 2024. Bien que la production reste stable avec 410 244 véhicules fabriqués, cette dernière ne compense pas le recul des livraisons, qui chutent d’environ 60 000 unités par rapport à l’an dernier. Au premier trimestre 2025, les livraisons avaient déjà reculé de 13 % en glissement annuel.

Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement : Tesla fait face à une concurrence accrue, notamment de la part de constructeurs chinois proposant des modèles moins chers (et tout aussi performants), mais semble plus préoccupée ces derniers temps par le développement de la conduite autonome et du Robotaxi. Par ailleurs, l’image publique d’Elon Musk, longtemps un atout pour la marque, est devenue un gros handicap depuis le début de l’année. Un bras levé rappelant le salut hitlérien, un engagement politique controversé aux côtés de Donald Trump, les coupes sombres du DOGE sans même parler des déclarations de plus en plus conservatrices (voire réactionnaires) tenues sur X ont fini par faire de Tesla et de ses véhicules les symboles d’une Amérique conservatrice, dominatrice et souvent anti-progressiste jusqu’à la caricature. La fin des subventions à l’achat pour les véhicules électriques aux États-Unis ne devrait pas arranger les affaires du constructeur.