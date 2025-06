Tesla : après des ventes catastrophiques en Europe, Elon Musk vire l’un des hauts cadres de l’entreprise

Elon Musk aurait licencié Omead Afshar, responsable de la fabrication et des opérations de Tesla en Amérique du Nord et en Europe, une information d’abord diffusée par Forbes avant d’être confirmée par CNBC et Bloomberg. Ce départ forcé intervient peu après celui de Milan Kovac, ancien responsable de l’ingénierie du robot Optimus. Afshar, proche collaborateur de Musk depuis 2017 et promu à son poste actuel en 2023, quitte l’entreprise dans un contexte particulièrelent difficile pour Tesla, avec cinq mois consécutifs de baisse des ventes en Europe (et une chute de 41 % des immatriculations en mai !). En Chine, les ventes ont également reculé de 15 % sur la même période.

Musk tenterait-il de rejeter la faute sur ses collaborateurs alors que la responsabilité lui incombe probablement en grande partie, notamment à cause de ses prises de position politiques controversées, de ses mesures de réduction des coûts jugées destructrices ( via le DOGE), et de son image publique de plus en plus dégradée ? SpaceX a pour lui la « chance » d’être soutenu par des contrats publics, mais Tesla est plus exposée aux fluctuations de l’opinion publique, ainsi que le montre le mouvement Tesla Takedown qui va jusqu’à organiser des manifestations devant les concessions. Il faudra sans doute faire plus que licencier les hauts cadres de l’entreprise pour redonner l’envie d’acheter des Tesla…