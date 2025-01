[CES 2025] Mi-Mo : un robot tabouret-lampe aussi intriguant qu’un peu inquiétant

Le CES 2025 a toujours eu droit à son lot de robots étranges. La startup japonaise Jizai a dévoilé son premier robot à intelligence artificielle, Mi-Mo, qui ressemble à mixe entre un tabouret ambulant surmonté d’une lampe qui nous fait furieusement pensé au Luxo de Pixar. Avec ses six pattes métalliques recouvertes de bois et sa tête de lampe inclinable, Mi-Mo fascine autant qu’il peut inquiéter. Le robot utilise une myriade de capteurs audio, visuels et de mouvement qui lui permettent de « penser », agir et s’adapter à son environnement proche. Encore au stade de prototype, Mi-Mo devrait recevoir prochainement des mises à niveau matérielles (nouveaux composants) sans oublier des accessoires dédiés qui enrichiront ses fonctionnalités. La « trend » de ce CES est décidément aux robots modulaires…

Jizai envisage pour l’instant Mi-Mo comme un outil destiné à divers environnements professionnels comme les hôpitaux où le robot pourrait effectuer des tâches telles que le transport de médicaments et de fournitures. A l’avenir, Mi-Mo pourrait également trouver des applications pratiques dans les bureaux et les foyers pour simplifier les flux de travail quotidiens. La version de table du Mi-Mo sera proposée à la vente au prix de 3 500 dollars, tandis que le modèle grandeur nature, conçu pour des usages plus avancés, devrait coûter environ 30 000 dollars.