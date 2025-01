[CES 2025] Ropet, le robot compagnon émotionnel entièrement customisable

Ropet est un robot compagnon émotionnel conçu pour offrir du réconfort à son propriétaire (que l’on imagine assez jeune toutefois), tel un jouet en peluche vivant. Avec son apparence personnalisable ce petit robot devrait se tailler une place dans la jungle des robots compagnons, d’autant plus que le Ropet dispose d’une option de mode conversationnelle intégrant ChatGPT, et peut alors engager des conversations avancées tout en étant capable de fonctionner entièrement hors ligne pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Le nez-bouton du Ropet abrite une caméra pour la reconnaissance faciale et des objets, ce qui permet au robot de créer des liens avec son propriétaire et d’interagir avec d’autres personnes. Ropet réagit au toucher, aux sons et aux gestes, affichant même de la joie lorsqu’on le caresse ou de la mauvaise humeur si on le secoue. Ropet diffuse aussi une chaleur agréable qui simule la sensation de tenir un être vivant et peut en outre reconnaître des objets et afficher dans ses yeux-LEDs des emojis correspondants à ces derniers. La startup à l’origine de ce robot mignon précise que le Ropet a été Conçu pour ressembler à un bébé phoque.

Une application permet de changer les couleurs de ses yeux, ses plaques faciales, ses fourrures, et même d’acheter des tenues. La campagne Kickstarter de Ropet a dépassé toutes les attentes, récoltant 228 091 dollars pour un objectif de 1 285 dollars. Deux versions sont proposées, le Ropet Basic à 299 dollars et le Ropet Pro à 329 dollars , ce dernier incluant une base de recharge avec effets lumineux. Les premières livraisons débuteront en mars, la disponibilité générale étant prévue plus tard dans l’année.