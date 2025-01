[CES 2025] Roborock dévoile un aspirateur-robot doté d’un bras robotisé

Lors du CES 2025, Roborock a dévoilé sa nouvelle gamme d’aspirateurs-robots Saros, des appareils blindés de fonctions inédites et dopés à l’intelligence artificielle, conçus pour redéfinir le nettoyage domestique (carrément). Le modèle phare de cette nouvelle gamme, le Saros Z70, se distingue grâce à son bras robotique pliable OmniGrip capable de soulever grâce à sa pince des objets pesant jusqu’à 300g, comme des chaussettes ou des mouchoirs, transformant de fait l’appareil en un assistant de rangement de plus en plus proche du fantasme de S.F Rosie, le robot de nettoyage multitâches. Ce bras pince robotique est équipé de capteurs de précision, d’une caméra et d’un LED, sachant que l’aspi-robot est capable de déterminer si un objet est trop lourd à soulever et peut reconnaitre jusqu’à 108 types d’objets différents.



Le Z70 est équipé du système autonome StarSight™ 2.0 et intègre des systèmes de cartographie 3D avancée lui permettant de naviguer dans les différentes pièces de la maison avec une précision exceptionnelle. Au delà de ces nouvelles fonctions assez spectaculaires, le Saros Z70 dispose d’une puissance d’aspiration maximale de 22 000 Pa, ce qui garantit un nettoyage en profondeur sur à peu près toutes les surfaces. L’appareil embarque aussi des fonctionnalités spécifiques comme la reconnaissances des animaux ainsi que la gestion et le suivi des zones pour ces mêmes animaux. Pour ne rien gâcher les dimensions de l’engin s’avèrent compacte (7,98 cm d’épaisseur, le bras-robot pouvant se rétracter) sans oublier le châssis AdaptiLift™, ce qui permet au Z70 de se faufiler facilement sous les meubles. Un monstre de technologie donc, dont le prix n’a pas encore été communiqué.