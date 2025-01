[CES 2025] Switchbot K20+ Pro : le robot domestique vraiment à tout faire (trop ?)

Il est LE premier robot domestique réellement bon à tout faire… sauf la vaisselle diront les mauvaises langues (mais il y a déjà des appareils pour ça) : le Switchbot K20+ Pro est en fait un robot aspirateur qui peut fonctionner en tandem avec une plateforme montée sur roue afin d’étendre considérablement le champ de ses fonctionnalités. Le K20+ Pro peut ainsi passer les plats (littéralement), transporter des affaires dans la maison (jusqu’à 8 kilos de charge), servir de purificateur ou de ventilateur d’air mobile, se transformer en plateforme de visioconférence ou de média (Fusion Platform), surveiller la maison, etc.

Pour chacun de ces tâches, le K20+ Pro dispose de son accessoire dédié : un trépied pour la Fusion Platform, une unité de purification, une caméra de surveillance Pan & Tilt 2K ou 3K, etc. On en oublierait presque que le robot a pour fonction principale de passer l’aspirateur dans la maison, et ce grâce à un système de localisation au laser. La station de recharge dispose aussi d’un aspirateur balai particulièrement performant. Multitâche on vous dit…

Si le concept est alléchant, l’approche modulaire du K20+ Pro semble surtout particulièrement encombrante et finalement assez peu ergonomique. S’il faut à chaque fois aller chercher l’accessoire nécessaire et jouer au LEGO avant de démarrer un nouveau service domestique… Il n’en reste pas moins que le projet est ambitieux et que le fabricant envisage une commercialisation dès cette année 2025, y compris en Europe.