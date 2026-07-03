Isaac 1 : le robot domestique à 8 000 dollars qui s’attaque au linge et au rangement de la maison

Les robots ménagers quittent progressivement les laboratoires pour tenter leur chance dans les foyers. Weave Robotics présente Isaac 1, une machine mobile pensée pour plier du linge, faire un lit, remettre des coussins en place ou débarrasser de petits objets. Son prix, fixé à environ 8 000 dollars, rappelle toutefois que cette promesse d’automatisation reste réservée à un public très limité.

Un robot mobile capable de changer de taille

Isaac 1 se déplace sur une base motorisée et adopte une silhouette volontairement douce, avec de grands bras articulés et des pinces à deux doigts. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le robot peut descendre à environ 90 centimètres de haut. En action, il monte jusqu’à près de 1,75 mètre afin d’atteindre un lit, une table ou différents éléments du mobilier.

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Weave Robotics affirme que son robot peut accomplir plusieurs tâches simples du quotidien, dont le pliage de vêtements. Reste que l’autonomie annoncée reste relative : dans certaines situations complexes, un opérateur humain peut encore prendre le contrôle à distance pour aider le robot à terminer son travail.

Le linge reste une tâche difficile pour les robots

Plier du textile est particulièrement délicat pour une machine. Les vêtements changent de forme, se froissent, peuvent être retournés ou se retrouver emmêlés. Les premiers robots spécialisés dans le linge fonctionnent donc surtout dans des conditions contrôlées, avec des tâches répétitives et une assistance à distance lorsque la reconnaissance visuelle échoue.

Isaac 1 semble ainsi davantage représenter une étape vers le robot domestique polyvalent qu’un remplaçant immédiat pour les corvées du foyer. L’entreprise promet une amélioration progressive de ses capacités à mesure que le système apprend de nouvelles situations.

Un prix élevé pour une technologie encore expérimentale

Le robot serait proposé à l’achat pour 7 999 dollars ou via un abonnement de 449 dollars par mois, avec dépôt de garantie. Les premières livraisons sont annoncées en Californie à l’automne 2026, avant une expansion plus large aux États-Unis. Isaac 1 illustre surtout le paradoxe actuel du secteur : les robots domestiques deviennent de plus en plus concrets, mais ces derniers demandent encore une importante dose de patience, de supervision… et de budget.