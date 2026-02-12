TENDANCES
Isaac 0 : le robot domestique qui plie le linge est proposé à la vente… à 8 000 dollars (oui mais…)
Science

Isaac 0 : le robot domestique qui plie le linge est proposé à la vente… à 8 000 dollars (oui mais…)

2 min.
12 Fév. 2026 • 20:31
1

Les robots domestiques peuplent la science-fiction depuis plus d’un siècle, mais dans la réalité, nos tâches ménagères restent largement manuelles (et forcément pénibles). Après les aspirateurs autonomes, une nouvelle étape est peut-être franchie avec Isaac 0, un robot stationnaire dédié exclusivement au pliage du linge.

Développé par la startup Weave, l’appareil est proposé à l’achat pour 8 000 dollars ou en location à 450 dollars par mois. Les premières livraisons sont annoncées ce mois-ci, mais uniquement dans la région de la baie de San Francisco. Selon la startup, « Isaac 0 peut être installé en un après-midi » : il suffit de le poser sur un bureau, de le brancher sur une prise standard et d’y déposer une pile de vêtements. Le robot travaille ensuite entre 30 et 90 minutes pour restituer des piles soigneusement pliées.

Une autonomie… assistée à distance

Dans les faits, l’autonomie reste relative. A l’instar d’autres projets de robots humanoïdes comme le Neo, Isaac 0 repose sur une supervision humaine. « Isaac 0 est un robot apprenant », se justifie Weave. Lorsque le robot rencontre un vêtement complexe ou commet une erreur, un opérateur peut alors intervenir à distance pendant quelques secondes pour corriger la manipulation.

Ce fonctionnement implique que des techniciens puissent accéder aux caméras de l’appareil, ce qui soulève évidement des questions de confidentialité. Par ailleurs, le robot ne plie pas les grandes couvertures ni les draps, et peine avec les vêtements retournés après lavage. Bref, c’est encore loin. d’être parfait, mais l’on se doute que d’ici quelques années, les performances de ses successeurs seront bien. plus convaincantes.

