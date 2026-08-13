Le piratage de Bloctel est confirmé avec le vol de numéros des Français

La Répression des fraudes (DGCCRF) a confirmé que la plateforme Bloctel a fait l’objet d’un piratage. Cela fait suite à des informations qui avaient été publiées il y a quelques jours par des hackers, évoquant le vol de 3 millions de numéros de téléphone appartenant à des Français.

Il y a bel et bien eu un piratage de Bloctel

Selon la Répression des fraudes, un accès frauduleux à un compte professionnel a permis à un hackers de récupérer des fichiers contenant 3 millions de numéros de téléphone, dont 600 000 inscrits sur Bloctel. Aucune donnée personnelle n’a été divulguée (nom, adresse, etc). Cet incident de sécurité est survenu peu avant la fermeture définitive de Bloctel, prévue par le Gouvernement dans le cadre d’une loi visant à lutter contre le harcèlement téléphonique. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été notifiée.

Au vu de la situation, Bloctel a informé par e-mail les Français qui sont inscrits sur sa plateforme.

Aussi, dès que l’incident a été constaté, le compte piraté ayant permis d’accéder à ces numéros a été bloqué et l’ensemble des comptes professionnels ont ensuite fait l’objet de vérifications. La Répression des fraudes assure que la base de données Bloctel elle-même n’a pas été compromise.

Pour rappel, Bloctel est la liste officielle d’opposition au démarchage téléphonique en France, mise en place par l’État pour permettre aux Français de s’inscrire gratuitement afin de ne plus être harcelés par des appels commerciaux non sollicités. Ce service public interdit légalement aux entreprises de démarcher les numéros de téléphone fixes ou mobiles qui y sont enregistrés, sous peine d’amendes administratives infligées par la répression des fraudes (DGCCRF). Il est important de noter qu’à compter du 11 août 2026, la réglementation française franchit une nouvelle étape majeure : le démarchage téléphonique sans consentement préalable devient interdit par défaut. Ainsi, Bloctel, tel que nous le connaissons, a fermé ses portes.