Internet

Relais Colis confirme un piratage avec vol de données personnelles

16 Jan. 2026 • 19:28
Les cyberattaques continuent en France et c’est maintenant au tour de Relais Colis d’annoncer avoir fait l’objet d’un piratage entraînant un vol de données personnelles des clients.

Relais Colis Logo Livreur

Piratage confirmé pour Relais Colis

Tout a commencé par un e-mail envoyé aux clients. Le problème ici est que Relais Colis a fait une bourde, puisqu’il a inclus en copie carbone les e-mails de nombreuses personnes. Par conséquent, une longue liste d’adresses a été partagée avec différentes personnes. Pas terrible pour le respect de la vie privée…

Concernant l’e-mail à proprement parler, Relais Colis indique :

Nous souhaitons vous informer qu’un incident de sécurité informatique a récemment été porté à notre connaissance et a affecté l’un de nos prestataires techniques intervenant dans le cadre de nos activités.

Un incident de sécurité a été détecté sur l’un de nos systèmes informatiques, ayant entraîné un accès non autorisé à certaines données. Dès la découverte de cet événement, des mesures correctives ont été immédiatement déployées pour en limiter les effets, sécuriser l’environnement concerné et renforcer nos dispositifs de protection.

Dans le détail, les hackers ont pu collecter les noms, prénoms, adresses e-mail et numéro de téléphone. « Aucune donnée bancaire, aucun mot de passe, ni aucune information de paiement ou donnée sensible ne sont concernés par cet incident », assure l’entreprise de livraison.

Conformément à la loi française, la CNIL a été avertie de cette cyberattaque. Pour ce qui est des clients, il faut maintenant faire attention aux tentatives de phishing. Observez bien les appels, SMS et e-mails que vous allez recevoir. Par exemple, une personne avec vos données pourrait se faire passer pour un livreur ou pour quelqu’un d’autre afin de collecter encore plus de données.

Un pirate s’était fait remarquer il y a quelques jours

Il y a quelques jours, un hacker a affirmé avoir collecté les données de Relais Colis avec 10 millions de lignes au total (plusieurs lignes peuvent correspondre à un même client. L’entreprise ne communique pas de chiffres pour sa part.

