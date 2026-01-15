TENDANCES
Une fuite de données pour Service Public, le site des démarches administratives
Une fuite de données pour Service Public, le site des démarches administratives

2 min.
15 Jan. 2026 • 22:43
2026 commence fort avec (encore) un piratage visant la France et cette fois Service Public, à savoir le site des démarches administratives (service-public.gouv.fr). Ce n’est pas Service Public qui a été directement visé par la cyberattaque, mais un sous-traitant. Le résultat est toutefois le même : des données de Français ont été piratées.

Hacker Ordinateur Smartphone

Un hack d’un sous-traitant de Service Public avec vol de données

Dans un e-mail envoyé aux personnes ayant fait des démarches administratives en ligne, Service Public écrit :

Un des sous-traitants de Service-public.gouv.fr a rencontré un incident de sécurité entre le 4 et le 9 janvier. Cet incident de sécurité a occasionné la divulgation d’une partie de vos données personnelles renseignées lors d’une démarche en ligne que vous avez réalisée sur notre site. Il peut s’agir de vos données d’identification et le cas échéant de pièces justificatives produites à l’appui de votre demande.

Notre sous-traitant a pris les mesures nécessaires pour renforcer les mesures techniques de sécurité et notamment les modalités d’authentification des services instructeurs des administrations.

La CNIL a été averti de cette attaque informatique, comme l’oblige la loi française.

De son côté, la Direction de l’information légale et administrative (DILA) a réagi à ce hack partageant quelques éléments supplémentaires pour tenter de rassurer :

Service.public.gouv.fr n’a pas été victime de cyberattaque. Le site est fonctionnel et son intégrité est totalement préservée. Les démarches en ligne opérées via le site (8,2 millions gérées en 2025) transitent par une plateforme technique d’échanges entre administrations. C’est sur cette plateforme que certaines données nécessaires aux démarches en ligne ont été détournées. Des mesures immédiates ont permis de juguler l’intrusion.

Cet incident de sécurité concerne moins de 1 % des dossiers échangés.

Naturellement, tout piratage avec un vol de données personnelles est embêtant. Vous pourriez faire face à du phishing avec des pirates se faisant passer pour telle ou telle entreprise afin de collecter encore plus d’informations sur vous. Il est donc important de faire attention aux appels, SMS et e-mails que vous recevrez.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
