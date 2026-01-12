La Fédération Française de Tennis annonce avoir été piratée avec vol de données

La Fédération Française de Tennis (FFT) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque, ce qui a permis aux hackers de collecter les données personnelles. Le piratage a concerné une plateforme utilisée par les clubs de tennis.
Dans un e-mail envoyé à ses licenciés, la Fédération Française de Tennis indique que le piratage a permis aux pirates de récupérer :
Le groupe assure que ni les données bancaires ni les mots de passe n’ont été collectés lors de la cyberattaque.
La FFT poursuit en indiquant :
Dès la détection de cet incident, la FFT a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires afin de sécuriser la plateforme, notamment par le blocage des accès concernés et le lancement d’investigations techniques approfondies. Les autorités compétentes (la CNIL et l’ANSSI) ont été informées et une plainte a été déposée.
La protection de vos données personnelles constitue une priorité essentielle de la FFT, laquelle renforce continuellement ses efforts en matière de cybersécurité afin de faire face à des menaces dont la fréquence et la sophistication ne cessent d’évoluer.
La FFT regrette sincèrement cette situation.
Comme c’est le cas pour chaque piratage, il est important de faire attention à vos futurs appels, SMS et e-mails. Certaines personnes pourraient essayer de vous tromper en se faisant passer pour telle ou telle entreprise afin, par exemple, d’obtenir de l’argent. On parle alors de phishing.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Meta annonce avoir banni près de 550 000 comptes de ses plateformes Instagram, Facebook et Threads pour se conformer à la législation...
La technologie ultrasonique, longtemps réservée à l’industrie et au secteur médical, s’invite désormais...
Le secteur du streaming traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que Warner Bros. Discovery et Netflix avancent vers un rapprochement historique,...
L’univers n’a pas encore livré tous ses secrets : observée grâce au Very Large Telescope de l’Observatoire...
Le photovoltaïque n’en finit plus de repousser ses limites, et la fin d’année 2025 a apporté un nouveau jalon très...
12 Jan. 2026 • 19:20
12 Jan. 2026 • 18:53
12 Jan. 2026 • 18:34
12 Jan. 2026 • 18:04
2 commentaires pour cet article :