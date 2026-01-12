La Fédération Française de Tennis annonce avoir été piratée avec vol de données

La Fédération Française de Tennis (FFT) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque, ce qui a permis aux hackers de collecter les données personnelles. Le piratage a concerné une plateforme utilisée par les clubs de tennis.

Un piratage visant la Fédération Française de Tennis

Dans un e-mail envoyé à ses licenciés, la Fédération Française de Tennis indique que le piratage a permis aux pirates de récupérer :

Noms

Prénoms

Adresses e-mail

Adresses postales

Numéros de téléphone

Le groupe assure que ni les données bancaires ni les mots de passe n’ont été collectés lors de la cyberattaque.

La FFT poursuit en indiquant :

Dès la détection de cet incident, la FFT a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires afin de sécuriser la plateforme, notamment par le blocage des accès concernés et le lancement d’investigations techniques approfondies. Les autorités compétentes (la CNIL et l’ANSSI) ont été informées et une plainte a été déposée. La protection de vos données personnelles constitue une priorité essentielle de la FFT, laquelle renforce continuellement ses efforts en matière de cybersécurité afin de faire face à des menaces dont la fréquence et la sophistication ne cessent d’évoluer. La FFT regrette sincèrement cette situation.

Comme c’est le cas pour chaque piratage, il est important de faire attention à vos futurs appels, SMS et e-mails. Certaines personnes pourraient essayer de vous tromper en se faisant passer pour telle ou telle entreprise afin, par exemple, d’obtenir de l’argent. On parle alors de phishing.