TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La Fédération Française de Tennis annonce avoir été piratée avec vol de données
Internet

La Fédération Française de Tennis annonce avoir été piratée avec vol de données

12 Jan. 2026 • 17:28
2

La Fédération Française de Tennis (FFT) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque, ce qui a permis aux hackers de collecter les données personnelles. Le piratage a concerné une plateforme utilisée par les clubs de tennis.

Tennis

Un piratage visant la Fédération Française de Tennis

Dans un e-mail envoyé à ses licenciés, la Fédération Française de Tennis indique que le piratage a permis aux pirates de récupérer :

  • Noms
  • Prénoms
  • Adresses e-mail
  • Adresses postales
  • Numéros de téléphone

Le groupe assure que ni les données bancaires ni les mots de passe n’ont été collectés lors de la cyberattaque.

La FFT poursuit en indiquant :

Dès la détection de cet incident, la FFT a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires afin de sécuriser la plateforme, notamment par le blocage des accès concernés et le lancement d’investigations techniques approfondies. Les autorités compétentes (la CNIL et l’ANSSI) ont été informées et une plainte a été déposée.

La protection de vos données personnelles constitue une priorité essentielle de la FFT, laquelle renforce continuellement ses efforts en matière de cybersécurité afin de faire face à des menaces dont la fréquence et la sophistication ne cessent d’évoluer.

La FFT regrette sincèrement cette situation.

Comme c’est le cas pour chaque piratage, il est important de faire attention à vos futurs appels, SMS et e-mails. Certaines personnes pourraient essayer de vous tromper en se faisant passer pour telle ou telle entreprise afin, par exemple, d’obtenir de l’argent. On parle alors de phishing.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Federation Française de Football FFF Logo Internet

La Fédération française de football (FFF) a été piratée avec un vol de données

CAF Logo Internet

La CAF n’a pas été piratée, mais les données de millions de Français ont fuité

Mondial Relay Locker Internet

Mondial Relay annonce avoir été piraté avec le vol des données de clients

Logitech MX Master 4 Souris Main Internet

Logitech annonce avoir été piraté avec un vol de données clients

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Insgram WhatsApp Logo

Meta veut que l’Australie annule son interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

12 Jan. 2026 • 19:43
0 Internet

Meta annonce avoir banni près de 550 000 comptes de ses plateformes Instagram, Facebook et Threads pour se conformer à la législation...

C200 couteau à ultrason

Ce couteau à ultrasons va révolutionner la découpe en cuisine professionnelle

12 Jan. 2026 • 19:19
0 Matériel

La technologie ultrasonique, longtemps réservée à l’industrie et au secteur médical, s’invite désormais...

Netflix Warner Bros Logos

Paramount attaque Warner Bros. en justice concernant le projet de fusion avec Netflix

12 Jan. 2026 • 18:33
0 Hors-Sujet

Le secteur du streaming traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que Warner Bros. Discovery et Netflix avancent vers un rapprochement historique,...

RXJ0528+2838

Astronomie : une étoile morte entourée d’une onde de choc défie les lois connues de l’Univers

12 Jan. 2026 • 18:05
0 Science

L’univers n’a pas encore livré tous ses secrets : observée grâce au Very Large Telescope de l’Observatoire...

panneaux solaires

Panneau solaire tandem pérovskite-silicium : 32,6% d’efficacité et un module à 865 W, le photovoltaïque change d’échelle

12 Jan. 2026 • 17:46
0 Science

Le photovoltaïque n’en finit plus de repousser ses limites, et la fin d’année 2025 a apporté un nouveau jalon très...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

Bêta 2 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

12 Jan. 2026 • 19:20

image de l'article Google Chrome 150 sera l’ultime version à supporter macOS Monterey

Google Chrome 150 sera l’ultime version à supporter macOS Monterey

12 Jan. 2026 • 18:53

image de l'article L’essor de l’IA érode l’influence d’Apple sur TSMC et les puces

L’essor de l’IA érode l’influence d’Apple sur TSMC et les puces

12 Jan. 2026 • 18:34

image de l'article Google Gemini fera tourner des fonctions d’Apple Intelligence, en plus de Siri

Google Gemini fera tourner des fonctions d’Apple Intelligence, en plus de Siri

12 Jan. 2026 • 18:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site