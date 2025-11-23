Colis Privé piraté avec une collecte des données de clients

Nouveau piratage d’une entreprise en France, il s’agit cette fois de Colis Privé. Le transporteur a envoyé un e-mail à ses clients pour leur informer que les hackers ont été en mesure de collecter leurs données personnelles.

Une cyberattaque visant Colis Privé

Dans son e-mail aux clients, Colis Privé indique :

Nous souhaitons vous informer que nous avons récemment constaté un incident ayant entrainé un accès non autorisé et limité à certaines données sur une partie de nos systèmes. Dès sa détection, nos équipes ont mis fin à l’incident. Nos investigations ont permis de confirmer que seules des informations de contact sont potentiellement impliquées : nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, et numéro de téléphone. Soyez rassurés, aucune donnée bancaire, aucun mot de passe aucune information sensible n’est concernée. À ce stade, nous n’avons constaté aucun usage frauduleux de ces informations.

Comme on peut le voir le voir, beaucoup d’informations de clients ont pu être collectées. Mais Colis Privé vous invite à être « rassurés » parce que les données bancaires et mots de passe ne font pas partie de cette cyberattaque.

Le transporteur français ne communique aucune information sur le nombre de clients touchés ni sur la méthode qui a permis aux hackers de pirater le système.

L’e-mail se termine avec ce que l’on commence à connaître avec les multiples piratages d’entreprises : Colis Privé invite ses clients à faire attention aux potentielles arnaques à venir. Le phishing peut être une réalité par SMS, e-mail ou appel. Une personne malveillante se fait passer pour telle ou telle entreprise afin de vous piéger et notamment obtenir de l’argent de votre part. Il ne faut pas tomber dans le piège.