Mango piraté : les données de clients français ont été volées
Mango piraté : les données de clients français ont été volées

15 Oct. 2025 • 20:46
Mango, l’enseigne de prêt-à-porter pour femme, homme et enfant, annonce avoir fait l’objet d’un piratage par le biais d’un de ses services marketing externes. Les hackers ont pu collecter les données des clients français. Cela concerne aussi les informations des clients espagnols.

Mango Boutique Logo

Un piratage a visé Mango et les données de clients

Dans un e-mail envoyé à ses clients, Mango indique :

Dans le respect de notre engagement pour la sécurité et la confidentialité de nos clients, MANGO tient à vous informer qu’un de nos services marketing externes a fait l’objet d’un accès non autorisé à certaines données personnelles de nos clients.

Les informations concernées se limitent aux coordonnées personnelles utilisées pour les campagnes marketing : prénom uniquement (votre nom de famille n’a pas été compromis), pays, code postal, adresse e-mail et numéro de téléphone. Nous vous informons que tout continue de fonctionner normalement et que l’infrastructure et les systèmes d’entreprise de Mango n’ont pas été compromis.

En aucun cas vos informations bancaires, cartes de crédit, cartes d’identité/passeports, identifiants de connexion ou mots de passe n’ont été compromis.

Une communication classique

Il s’agit en soi d’une communication assez classique. L’enseigne reconnaît que les informations personnelles des clients, dont le prénom (mais pas le nom étonnamment), l’adresse e-mail et le numéro de téléphone, ont été volées dans le piratage, mais pas les coordonnées bancaires.

Mango assure également avoir fait le nécessaire pour activer l’ensemble de ses protocoles de sécurité… mais l’enseigne n’en dit pas plus à ce sujet. De même, elle annonce avoir notifié les autorités compétentes.

Comme pour chaque cyberattaque, les utilisateurs sont invités à faire attention au phishing. Il faut donc faire gaffe aux futurs e-mails et SMS qui peuvent se faire passer pour Mango ou une autre enseigne, dans l’idée de vous piéger et collecter encore plus de données.

