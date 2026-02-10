TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Darty confirme un piratage avec vol de données des clients
Internet

Darty confirme un piratage avec vol de données des clients

2 min.
10 Fév. 2026 • 8:00
1

Darty annonce qu’un piratage a permis à un hacker à récupérer les données de ses clients. Cela comprend plusieurs informations, allant du nom à l’adresse postale en passant par le numéro de téléphone.
Darty Logo Magasin

Une cyberattaque pour collecter les données de clients Darty

Dans un e-mail envoyé aux clients, Darty indique :

Vous avez fait appel à nos services pour la conception d’une CUISINE DARTY, et nous vous en remercions.

Nous souhaitons vous informer qu’un incident de sécurité affectant le système informatique d’un de nos prestataires dans le cadre de l’activité DARTY CUISINE a récemment été porté à notre connaissance.

Cet incident de sécurité a entraîné un accès non autorisé à des données hébergées chez un de nos prestataires. Bien que cet incident soit désormais contenu et résolu, il a pu entraîner une atteinte à la confidentialité de certaines données personnelles vous concernant.

Dans le détail, les données collectées par le hacker sont :

  • Nom
  • Prénom
  • Adresse postale
  • Adresse e-mail
  • Numéro de téléphone
  • Typologie de logement pour l’ameublement d’une cuisine, budget maximum et minimum pour la conception d’une cuisine, nombre d’électroménagers à acheter et à conserver.

Darty fait bien comprendre que le piratage n’a pas concerné sa propre plateforme, mais celle d’un prestataire. Celui-ci n’est pas nommé. La société assure par ailleurs dans son e-mail avoir pris les mesures correctives dès la détection de la cyberattaque. Cela a notamment impliqué le renforcement des accès à l’application interne ainsi que des actions complémentaires visant à sécuriser les réseaux.

Et comme c’est souvent le cas lors d’un tel hack, l’enseigne essaye de rassurer. Ici, il est précisé que les données bancaires, les mots de passe et les autres informations de paiement n’ont pas été collectés.

Un hacker a revendiqué le piratage il y a peu

Cet e-mail intervient quelques jours après qu’un hacker a publié sur un forum pirate les données de 79 164 clients de Darty ayant utilisé le service de prise de rendez-vous pour une cuisine. L’enseigne ne confirme pas le nombre de personnes qui ont vu leurs données piratées dans son e-mail.

Aussi, le hacker a précisé que les données couvrent une période de 3 ans (commençant en 2022). Il y a 137 000 rendez-vous au total.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Dior Logo Boutique Internet

Dior a connu un piratage avec le vol de données clients

Renault 5 E-Tech Electric Internet

Piratage : les données de clients Renault ont été volées au Royaume-Uni

Alain Afflelou Logo Boutique Internet

Piratage chez Alain Afflelou avec le vol de données clients

Coinbase Internet

Piratage de Coinbase : vol de données clients et 400 millions de dollars de perte

Un commentaire pour cet article :

  • puchijon(via l'app )
    10 Fév. 2026 • 09:09
    Pas étonnant que ces magasins subissent des attaques et vols de données quand tu vois qu’en te baladant chez Darty, Boulanger ou autre, tous les ordinateurs sont déverrouillés avec personne dessus quasi en libre service. Ça n’inspire pas confiance.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Sam Altman Jony Ive

OpenAI repousse son premier bidule d’IA à 2027, et abandonne le nom « io »

10 Fév. 2026 • 14:29
0 Matériel

Le tout premier produit matériel d’OpenAI, imaginé par l’ancien designer emblématique d’Apple Jony Ive, ne sera...

CNIL

Google, Shein… la CNIL a infligé 487 millions d’euros d’amendes en 2025, un record

10 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) annonce près de 487 millions d’euros d’amendes en 2025,...

Spotify Logo Icone

Spotify franchit le cap des 750 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde

10 Fév. 2026 • 13:57
0 Internet

Spotify poursuit son ascension mondiale. La plateforme de streaming audio a annoncé avoir atteint 751 millions d’utilisateurs actifs mensuels...

2XKO

Riot Games réduit de moitié l’équipe de développement de son jeu de combat 2XKO

10 Fév. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

Riot Games a annoncé une nouvelle vague de licenciements touchant l’équipe en charge de son jeu de combat en duo 2XKO. Environ 80...

SolarFlow 2400 AC+ 2400 Pro et 1600 AC+

Zendure dévoile ses SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et 1600 AC+ pour doper l’autoconsommation

10 Fév. 2026 • 9:55
0 Energie

Le stockage résidentiel franchit un nouveau cap en 2026 : après les panneaux, beaucoup de foyers veulent désormais conserver leur...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Royaume-Uni : Apple et Google acceptent d’assouplir les règles de leurs App Stores

Royaume-Uni : Apple et Google acceptent d’assouplir les règles de leurs App Stores

10 Feb. 2026 • 13:45

image de l'article Sony lance une DualSense PC/Mac et iPhone : un pack officialisé… pour ajouter simplement un câble USB-C

Sony lance une DualSense PC/Mac et iPhone : un pack officialisé… pour ajouter simplement un câble USB-C

10 Feb. 2026 • 12:28

image de l'article Un smartphone actif sur quatre dans le monde est un iPhone

Un smartphone actif sur quatre dans le monde est un iPhone

10 Feb. 2026 • 11:15

image de l'article Le superbe Apple Store de Regent Street va rouvrir ses portes à Londres après un mois de travaux

Le superbe Apple Store de Regent Street va rouvrir ses portes à Londres après un mois de travaux

10 Feb. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site