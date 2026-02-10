Darty confirme un piratage avec vol de données des clients

Darty annonce qu’un piratage a permis à un hacker à récupérer les données de ses clients. Cela comprend plusieurs informations, allant du nom à l’adresse postale en passant par le numéro de téléphone.
Dans un e-mail envoyé aux clients, Darty indique :
Vous avez fait appel à nos services pour la conception d’une CUISINE DARTY, et nous vous en remercions.
Nous souhaitons vous informer qu’un incident de sécurité affectant le système informatique d’un de nos prestataires dans le cadre de l’activité DARTY CUISINE a récemment été porté à notre connaissance.
Cet incident de sécurité a entraîné un accès non autorisé à des données hébergées chez un de nos prestataires. Bien que cet incident soit désormais contenu et résolu, il a pu entraîner une atteinte à la confidentialité de certaines données personnelles vous concernant.
Dans le détail, les données collectées par le hacker sont :
Darty fait bien comprendre que le piratage n’a pas concerné sa propre plateforme, mais celle d’un prestataire. Celui-ci n’est pas nommé. La société assure par ailleurs dans son e-mail avoir pris les mesures correctives dès la détection de la cyberattaque. Cela a notamment impliqué le renforcement des accès à l’application interne ainsi que des actions complémentaires visant à sécuriser les réseaux.
Et comme c’est souvent le cas lors d’un tel hack, l’enseigne essaye de rassurer. Ici, il est précisé que les données bancaires, les mots de passe et les autres informations de paiement n’ont pas été collectés.
Cet e-mail intervient quelques jours après qu’un hacker a publié sur un forum pirate les données de 79 164 clients de Darty ayant utilisé le service de prise de rendez-vous pour une cuisine. L’enseigne ne confirme pas le nombre de personnes qui ont vu leurs données piratées dans son e-mail.
Aussi, le hacker a précisé que les données couvrent une période de 3 ans (commençant en 2022). Il y a 137 000 rendez-vous au total.
🚨🔴 ALERTE | Darty : Fuite de données, 79 164 clients impactés 🇫🇷 ⤵️
Un pirate a mis en vente une base de données contenant des informations personnelles sensibles : noms, adresses postales, emails, numéros de téléphone, villes, codes postaux, historiques et détails de… pic.twitter.com/PuSOpXlXE0
— Seb (@seblatombe) February 1, 2026
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le tout premier produit matériel d’OpenAI, imaginé par l’ancien designer emblématique d’Apple Jony Ive, ne sera...
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) annonce près de 487 millions d’euros d’amendes en 2025,...
Spotify poursuit son ascension mondiale. La plateforme de streaming audio a annoncé avoir atteint 751 millions d’utilisateurs actifs mensuels...
Riot Games a annoncé une nouvelle vague de licenciements touchant l’équipe en charge de son jeu de combat en duo 2XKO. Environ 80...
Le stockage résidentiel franchit un nouveau cap en 2026 : après les panneaux, beaucoup de foyers veulent désormais conserver leur...
10 Feb. 2026 • 13:45
10 Feb. 2026 • 12:28
10 Feb. 2026 • 11:15
Un commentaire pour cet article :