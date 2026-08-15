Ahsoka saison 2 : la bande-annonce épique et la date de sortie pour la série Star Wars

À l’occasion de l’événement D23, Disney et Lucasfilm ont dévoilé la bande-annonce pour la saison 2 d’Ahsoka, la série Star Wars. On retrouve un côté épique, ce qui manquait à la saga depuis un moment.
La nouvelle saison, avec toujours Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka, se déroule après la chute de l’Empire et l’avènement de la Nouvelle République. Ahsoka y est amenée à s’interroger sur ce que signifie être un Jedi, tandis que la galaxie doit faire face à un adversaire redoutable en la personne du grand amiral Thrawn. La saison 2 poursuit l’histoire d’Ahsoka Tano et de son périple au-delà de la galaxie connue. Alors qu’Ahsoka et son apprentie Jedi Sabine Wren traversent un monde mystérieux et périlleux pour retrouver le chemin de leur foyer, leurs amis Hera, Ezra, Zeb et Chopper doivent affronter le puissant grand amiral Thrawn et ses sinistres alliés qui cherchent à plonger la Nouvelle République dans la guerre.
La bande-annonce montre des combats au sabre laser et des combats avec des vaisseaux dans l’espace. Il y a également le retour d’Hayden Christensen en tant qu’Anakin Skywalker et d’Ariana Greenblatt en tant qu’Ahsoka jeune.
Rendez-vous le 20 janvier 2027 pour découvrir la saison 2 d’Ahsoka sur Disney+. Pour rappel, la première saison est sortie en 2023. Il y a donc quatre ans qui séparent les deux saisons. Autant dire que les fans de Star Wars ont dû attendre un moment avant de retrouver l’apprentie d’Anakin Skywalker.
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