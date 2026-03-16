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Maul – Seigneur de l’ombre : nouvelle bande-annonce pour la série Star Wars

2 min.
16 Mar. 2026 • 19:26
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Lucasfilm propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Maul – Seigneur de l’ombre, sa prochaine série d’animation Star Wars. Le premier trailer avait été diffusé en janvier.

Star Wars Maul Seigneur Ombre

Nouveau trailer pour Maul – Seigneur de l’ombre

Maul – Seigneur de l’ombre, qui débutera le 6 avril sur Disney+ et aura le droit à 10 épisodes, est une série d’animation Star Wars créée par Dave Filoni, située juste après la fin de The Clone Wars, sous le règne de l’Empire galactique. Elle suit l’ancien seigneur Sith Maul, désormais en marge de l’ordre Sith et de Palpatine qui tente de se reconstruire en exploitant le chaos politique et criminel de la galaxie. La série peut être regardée par tout le monde, tout en prolongeant les arcs déjà vus dans The Clone Wars et Star Wars Rebels

L’intrigue se concentre sur Maul alors qu’il cherche à rebâtir son syndicat du crime sur la planète Janix, un monde encore peu touché par le contrôle impérial. Environ un an après la guerre des clones, il reconstitue son organisation criminelle et prend sous son aile une apprentie twi’lek, Devon Izara, qu’il façonne dans l’ombre selon sa propre vision du pouvoir. La série explore ainsi les jeux d’alliances entre syndicats, mercenaires et factions rivales, avec un ton plus sombre, axé sur la stratégie, la manipulation et la vengeance.

Rendez-vous donc le 6 avril pour découvrir Maul – Seigneur de l’ombre sur Disney+.

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