Maul – Seigneur de l'ombre : premier trailer pour la nouvelle série animée Star Wars
Culture Geek

Maul – Seigneur de l’ombre : premier trailer pour la nouvelle série animée Star Wars

2 min.
22 Jan. 2026 • 18:23
Lucasfilm/Disney vient de lever le voile sur la première bande-annonce de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre, une série animée attendue sur Disney+ qui remet en scène l’un des antagonistes les plus fascinants de la saga. Loin d’avoir disparu après sa défaite face à Obi-Wan Kenobi, Dark Maul poursuit ici son ascension dans l’ombre, bien décidé à reconstruire son empire criminel.

Un retour stratégique après la Guerre des Clones

L’intrigue se situe environ un an après la fin de The Clone Wars et les événements de Mandalore. Dark Maul, toujours interprété en version originale par Sam Witwer (et Marc Bretonnière en français), tente de reprendre pied sur une planète encore épargnée par l’Empire. Mais ses manœuvres attirent rapidement l’attention de personnages dangereux : Inquisiteurs impériaux, forces locales de l’ordre et même un mystérieux Jedi Twi’lek rescapé.

La série promet une plongée dans les réseaux souterrains de la galaxie Star Wars, entre alliances fragiles, luttes de pouvoir et manipulation politique. Loin du schéma classique Jedi contre Sith, Shadow Lord explore un lore plus complexe, centré sur le crime organisé galactique et la survie dans un univers totalement dominé par l’Empire.

À la production, on retrouve Dave Filoni, figure clé de l’animation Star Wars, épaulé par Brad Rau, Matt Michonvetz et Athena Portillo, déjà à l’œuvre sur The Clone Wars, Rebels et The Bad Batch. Le casting vocal anglais réunit également Gideon Adlon, Wagner Moura, Dennis Haysbert, Richard Ayoade et Vanessa Marshall.

Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre débarquera sur Disney+ le 6 avril (avec les deux premiers épisodes).

