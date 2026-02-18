Mozilla annonce la fin prochaine de Firefox sur Windows 7, 8 et 8.1

Mozilla a confirmé la fin définitive des mises à jour de sécurité pour Firefox 115 ESR à la fin du mois de février 2026, privant les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 de leur unique navigateur encore activement maintenu. La date, longtemps indiquée comme approximative dans la documentation de Mozilla, est désormais définitive.

La fin de Firefox approche pour Windows 7, 8 et 8.1

Firefox 115, qui a vu le jour en juillet 2023, était la dernière version du navigateur à prendre en charge ces systèmes d’exploitation. Depuis, Mozilla la maintenait via son canal ESR (Extended Support Release, à savoir la version à support étendu), un régime de survie qui touchait uniquement à la sécurité, sans nouvelles fonctionnalités.

Dans sa documentation mise à jour, Mozilla est explicite :

Firefox 115 est désormais la dernière version prise en charge sur Windows 7, 8, et 8.1. Les mises à jour sont distribuées via le canal ESR jusqu’à fin février 2026. Par la suite, les utilisateurs et utilisatrices doivent mettre à niveau leur système d’exploitation pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités de Firefox.

Ce n’est pas la première fois que Mozilla annonce la fin de Firefox 115 ESR. La suppression était initialement prévue en septembre 2024, puis repoussée une première fois, et une seconde fois en février 2025. À chaque report, Mozilla invoquait une base d’utilisateurs suffisamment large pour justifier le coût de maintien.

La documentation affichait jusqu’ici une date approximative de février 2026, signe d’une possible réévaluation. Mais Mozilla ne parle plus d’estimation maintenant et donne un créneau précis. Bien sûr, Mozilla pourrait changer d’avis pour la troisième fois et repousser une nouvelle fois la date de fin, mais rien ne suggère cela pour le moment.

Pour les récalcitrants de la mise à niveau, les options sont limitées : basculer vers Windows 10 (qui n’est plus supporté par Microsoft depuis octobre 2025, mais qui reste compatible avec Firefox, Chrome et Microsoft Edge) ou passer directement à Windows 11, seul système de Microsoft encore pleinement maintenu.