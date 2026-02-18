TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Mozilla annonce la fin prochaine de Firefox sur Windows 7, 8 et 8.1
Logiciels

Mozilla annonce la fin prochaine de Firefox sur Windows 7, 8 et 8.1

2 min.
18 Fév. 2026 • 14:10
0

Mozilla a confirmé la fin définitive des mises à jour de sécurité pour Firefox 115 ESR à la fin du mois de février 2026, privant les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 de leur unique navigateur encore activement maintenu. La date, longtemps indiquée comme approximative dans la documentation de Mozilla, est désormais définitive.

Firefox Logo

La fin de Firefox approche pour Windows 7, 8 et 8.1

Firefox 115, qui a vu le jour en juillet 2023, était la dernière version du navigateur à prendre en charge ces systèmes d’exploitation. Depuis, Mozilla la maintenait via son canal ESR (Extended Support Release, à savoir la version à support étendu), un régime de survie qui touchait uniquement à la sécurité, sans nouvelles fonctionnalités.

Dans sa documentation mise à jour, Mozilla est explicite :

Firefox 115 est désormais la dernière version prise en charge sur Windows 7, 8, et 8.1. Les mises à jour sont distribuées via le canal ESR jusqu’à fin février 2026. Par la suite, les utilisateurs et utilisatrices doivent mettre à niveau leur système d’exploitation pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités de Firefox.

Ce n’est pas la première fois que Mozilla annonce la fin de Firefox 115 ESR. La suppression était initialement prévue en septembre 2024, puis repoussée une première fois, et une seconde fois en février 2025. À chaque report, Mozilla invoquait une base d’utilisateurs suffisamment large pour justifier le coût de maintien.

La documentation affichait jusqu’ici une date approximative de février 2026, signe d’une possible réévaluation. Mais Mozilla ne parle plus d’estimation maintenant et donne un créneau précis. Bien sûr, Mozilla pourrait changer d’avis pour la troisième fois et repousser une nouvelle fois la date de fin, mais rien ne suggère cela pour le moment.

Pour les récalcitrants de la mise à niveau, les options sont limitées : basculer vers Windows 10 (qui n’est plus supporté par Microsoft depuis octobre 2025, mais qui reste compatible avec Firefox, Chrome et Microsoft Edge) ou passer directement à Windows 11, seul système de Microsoft encore pleinement maintenu.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Fenetre IA AI Windows Logiciels

Mozilla annonce une « fenêtre IA » pour son navigateur Firefox

Firefox Logo Logiciels

Firefox : le support de Windows 7, 8 et 8.1 est prolongé pour la 3e fois

Firefox Logo Logiciels

Firefox : Mozilla confirme un bug de performances avec l’IA locale

Firefox Logo Logiciels

Firefox mise à fond sur l’IA : le nouveau PDG de Mozilla dévoile sa stratégie

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Netflix Warner Bros Logos

Seedance 2.0 : Netflix et Warner Bros adressent des mises en demeure après les vidéos IA réalistes

18 Fév. 2026 • 15:48
0 Internet

Warner Bros et Netflix ont envoyé des lettres de mise en demeure à ByteDance, ciblant son générateur de vidéos IA...

Tesla Autopilot

Tesla évite la suspension en Californie : la fin du terme Autopilot change la donne

18 Fév. 2026 • 13:05
0 Science

Le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a finalement décidé de ne pas suspendre les licences de vente et de production de Tesla...

Meta Oakley Mbappé

Lunettes connectées : Meta dépasse les 7 millions d’unités vendues en 2025

18 Fév. 2026 • 11:50
0 Business

Le marché des « lunettes intelligentes » franchit un nouveau palier. A l’occasion de la publication de ses...

YouTube Logo

Grosse panne pour YouTube : l’application et la page d’accueil touchées, Google annonce que « le problème est résolu »

18 Fév. 2026 • 10:35
1 Internet

Des millions d’utilisateurs dans le monde (dont votre serviteur) ont rencontré des difficultés d’accès à YouTube...

Meta Facebook Logos

Meta s’associe à Nvidia pour lui acheter des millions de puces IA

18 Fév. 2026 • 9:15
1 Matériel

Meta va acheter des millions de puces d’intelligence artificielle à Nvidia dans le cadre d’un accord pluriannuel qui inclut les GPU...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les coloris du MacBook low-cost se précisent avant la présentation

Les coloris du MacBook low-cost se précisent avant la présentation

18 Feb. 2026 • 15:19

image de l'article Apple vs Qualcomm : fin de la bataille judiciaire sur les redevances « double facturation »

Apple vs Qualcomm : fin de la bataille judiciaire sur les redevances « double facturation »

18 Feb. 2026 • 13:00

image de l'article Apple Music Connect : Apple lance une nouvelle plateforme marketing pour les labels et les distributeurs

Apple Music Connect : Apple lance une nouvelle plateforme marketing pour les labels et les distributeurs

18 Feb. 2026 • 11:39

image de l'article Apple dépose un brevet clé sur la confidentialité en réalité augmentée

Apple dépose un brevet clé sur la confidentialité en réalité augmentée

18 Feb. 2026 • 10:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site