Firefox : le support de Windows 7, 8 et 8.1 est prolongé pour la 3e fois

4 Sep. 2025 • 19:53
Mozilla annonce une nouvelle extension du support de Firefox pour les systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 8.1 et macOS 10.12 (Sierra) à 10,14 (Mojave), désormais prolongé jusqu’en mars 2026. Cette décision repousse une fois de plus la fin du support pour ces systèmes d’exploitation.

Un support unique pour des systèmes « anciens »

Disponible depuis deux ans, Firefox 115 représente la dernière version compatible avec Windows 7, 8, 8.1 et plusieurs versions de macOS. Alors que le support officiel de Windows 7 s’est arrêté en janvier 2023, Mozilla reste le seul éditeur de navigateur majeur à fournir des mises à jour de sécurité pour ces systèmes via la version ESR (Extended Support Release). Cette annonce intervient alors que le support principal de Windows 10 doit s’achever dans un mois, poussant les fabricants et développeurs à planifier la fin de leurs mises à jour.

En 2024, un ingénieur de Mozilla a souligné que maintenir le support de Windows 7, avec sa faible part de marché, engendre des coûts et devient « de plus en plus douloureux » en raison de la divergence technique qui s’accroît avec le temps. Malgré cela, le nombre d’utilisateurs de Firefox sur Windows 7 justifie encore les efforts pour adapter les mises à jour de sécurité à Firefox 115 ESR. Mozilla réévaluera cette décision en février 2026 et communiquera alors sur la fin éventuelle de ce support.

Mozilla a partagé un message similaire lors de la précédente extension du support, laissant envisager d’autres prolongations au-delà de mars 2026 si la demande persiste. Cette stratégie reflète l’engagement de Mozilla à soutenir les utilisateurs de systèmes « anciens », tout en équilibrant les contraintes techniques et financières. En attendant, Firefox 115 ESR reste une option viable pour ceux qui continuent d’utiliser Windows 7, 8 et 8.1.

