TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Mozilla annonce une « fenêtre IA » pour son navigateur Firefox
Logiciels

Mozilla annonce une « fenêtre IA » pour son navigateur Firefox

14 Nov. 2025 • 22:32
1

Mozilla présente sa dernière nouveauté en date, l’AI Window, à savoir une fenêtre IA qui fait office d’un espace intelligent intégré à Firefox. Fidèle à ses principes d’ouverture et de contrôle utilisateur, Mozilla propose une intelligence artificielle entièrement optionnelle, conçue comme un assistant de navigation plutôt qu’une fonctionnalité intrusive.

Firefox Fenetre IA AI Windows

Une fenêtre IA arrive dans Firefox

L’AI Window est un espace dédié permettant de dialoguer avec un assistant intelligent pour obtenir de l’aide durant la navigation. Sa caractéristique fondamentale est d’être totalement optionnel. L’utilisateur doit choisir délibérément de l’activer et peut le désactiver à tout moment si l’expérience ne lui convient pas.

Avec cette approche, Mozilla garantit que ses utilisateurs ne seront jamais enfermés dans un écosystème unique ou contraints d’utiliser l’IA. C’est l’utilisateur qui décide s’il veut s’en servir, quand et de quelle manière. Cette philosophie est déjà visible dans des fonctions récentes comme le chatbot de la barre latérale ou la synthèse de page Web sur iOS.

Mozilla positionne sa fenêtre IA comme une réponse directe aux navigateurs développés par les géants de l’IA (comme ChatGPT Atlas ou Comet), qui, selon la fondation, imposent un choix radical : soit utiliser l’IA tout le temps, soit ne pas l’utiliser du tout. Firefox veut au contraire répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’ils soient des adeptes de l’IA, des utilisateurs occasionnels ou de simples curieux.

Plutôt que de créer une boucle conversationnelle qui retient l’utilisateur, Mozilla voit l’IA comme un « compagnon de confiance » destiné à améliorer l’expérience et à guider vers le reste du Web. Dans cette optique, l’entreprise invite dès aujourd’hui les volontaires à s’inscrire pour tester cette nouvelle fonctionnalité et participer à son développement. Les inscriptions se font en cliquant ici.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Logo Logiciels

Firefox : Mozilla confirme un bug de performances avec l’IA locale

Pocket Logiciels

Mozilla arrête Pocket et Fakespot pour se concentrer sur Firefox

Firefox Logo Logiciels

Firefox : Mozilla se défend après une polémique sur ses nouvelles conditions d’utilisation

ChatGPT Atlas Navigateur Logiciels

ChatGPT Atlas : OpenAI annonce son navigateur Web avec IA

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 novembre

14 Nov. 2025 • 22:10
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Shein Page Accueil

Shein : le gouvernement veut bloquer l’accès au site sous 48 heures

14 Nov. 2025 • 20:57
0 Internet

Le gouvernement français lance une offensive judiciaire sans précédent contre Shein et demande à la justice d’ordonner...

Nintendo Switch 2 Dock

Switch 2 : Nintendo dément bloquer les docks tiers avec une mise à jour

14 Nov. 2025 • 20:33
0 Jeux vidéo

La dernière mise à jour en date de la Switch 2, à savoir la version 21.0.0, a provoqué une vague d’inquiétude. De...

Astronaute chinois Wang Jie

Tiangong : trois astronautes chinois rentrent sur Terre, mais les problèmes persistent dans la station spatiale

14 Nov. 2025 • 19:43
0 Science

Trois astronautes chinois ont finalement retrouvé la Terre ce vendredi, mettant fin à une situation inédite provoquée par un...

Amazon Logo

Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes

14 Nov. 2025 • 19:31
0 Internet

Le gouvernement français intensifie sa lutte contre les dérives du commerce en ligne. Après une première offensive contre...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 novembre

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 novembre

14 Nov. 2025 • 22:12

image de l'article Pluribus : Apple Books publie un extrait gratuit du roman fictif de Carol Sturka

Pluribus : Apple Books publie un extrait gratuit du roman fictif de Carol Sturka

14 Nov. 2025 • 20:13

image de l'article Apple Watch avec l’oxygène sanguin bannies ? L’ITC aux États-Unis va enquêter

Apple Watch avec l’oxygène sanguin bannies ? L’ITC aux États-Unis va enquêter

14 Nov. 2025 • 20:03

image de l'article Grâce aux iPhone 17, les ventes d’iPhone sont en hausse de 22 % en Chine

Grâce aux iPhone 17, les ventes d’iPhone sont en hausse de 22 % en Chine

14 Nov. 2025 • 18:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site