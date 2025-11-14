Mozilla présente sa dernière nouveauté en date, l’AI Window, à savoir une fenêtre IA qui fait office d’un espace intelligent intégré à Firefox. Fidèle à ses principes d’ouverture et de contrôle utilisateur, Mozilla propose une intelligence artificielle entièrement optionnelle, conçue comme un assistant de navigation plutôt qu’une fonctionnalité intrusive.

Une fenêtre IA arrive dans Firefox

L’AI Window est un espace dédié permettant de dialoguer avec un assistant intelligent pour obtenir de l’aide durant la navigation. Sa caractéristique fondamentale est d’être totalement optionnel. L’utilisateur doit choisir délibérément de l’activer et peut le désactiver à tout moment si l’expérience ne lui convient pas.

Avec cette approche, Mozilla garantit que ses utilisateurs ne seront jamais enfermés dans un écosystème unique ou contraints d’utiliser l’IA. C’est l’utilisateur qui décide s’il veut s’en servir, quand et de quelle manière. Cette philosophie est déjà visible dans des fonctions récentes comme le chatbot de la barre latérale ou la synthèse de page Web sur iOS.

Mozilla positionne sa fenêtre IA comme une réponse directe aux navigateurs développés par les géants de l’IA (comme ChatGPT Atlas ou Comet), qui, selon la fondation, imposent un choix radical : soit utiliser l’IA tout le temps, soit ne pas l’utiliser du tout. Firefox veut au contraire répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’ils soient des adeptes de l’IA, des utilisateurs occasionnels ou de simples curieux.

Plutôt que de créer une boucle conversationnelle qui retient l’utilisateur, Mozilla voit l’IA comme un « compagnon de confiance » destiné à améliorer l’expérience et à guider vers le reste du Web. Dans cette optique, l’entreprise invite dès aujourd’hui les volontaires à s’inscrire pour tester cette nouvelle fonctionnalité et participer à son développement. Les inscriptions se font en cliquant ici.