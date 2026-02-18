Le Google Pixel 10a est officiel avec peu de nouveautés

Après un teasing, le Google Pixel 10a est officiellement annoncé avec un design quasi identique à son prédécesseur et avec le même processeur Tensor G4, alors que le reste de la gamme des Pixel 10 embarque déjà Tensor G5. C’est une première dans le cas des Pixel A qui héritaient jusqu’ici de la puce du Pixel haut de gamme sorti quelques mois plus tôt.
Visuellement, le Pixel 10a reprend le dos minimaliste et le bloc caméra du Pixel 9a. Il est 0,1 mm plus épais, ce qui permet au bloc photo de ne pas dépasser, et environ 3 grammes plus léger. Google en profite pour souligner qu’il s’agit du Pixel A intégrant la plus grande proportion de matériaux recyclés à ce jour. La certification IP68 est au rendez-vous, tout comme l’écran 6,3 pouces OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le double capteur photo de 48 mégapixels + 13 mégapixels (ultra grand-angle) qui reste inchangé.
La dalle bénéficie d’un Corning Gorilla Glass 7i en remplacement de la protection précédente. C’est l’une des rares améliorations matérielles du nouveau modèle. D’autres améliorations incluent un écran plus lumineux à 3 000 nits (contre 2 700 nits sur le Pixel 9a) et du Bluetooth 6.0 (contre 5.3 auparavant).
Malgré ses airs de mise à jour cosmétique, le Pixel 10a propose d’autres changements. La fonction de SOS par satellite (permettant de contacter les secours hors couverture mobile ou Wi-Fi) fait son entrée pour la première fois sur un Pixel A. Le partage avec AirDrop (en passant par Quick Share) est également présent d’emblée, alors que le Pixel 9a en était encore dépourvu.
Côté charge, la puissance sans fil passe de 5 W à 10 W. La batterie reste à 5 100 mAh et la charge filaire à 23W.
Le téléphone hérite aussi de plusieurs fonctions IA du Pixel 10 :
Le Pixel 10a tourne sous Android 16 avec sept ans de mises à jour garanties, à parité avec le reste de la gamme.
Le Pixel 10a débute à 549 € avec 128 Go d’espace de stockage. Il y a aussi un modèle 256 Go à 649 euros. Il est disponible en quatre coloris : lavande, rouge framboise, brume et noir volcanique.
Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec une commercialisation dès le 5 mars.
