Google dévoile le Pixel 10a avec la date des précommandes

4 Fév. 2026 • 19:53
Google a officialisé aujourd’hui le Pixel 10a via un teaser vidéo axé sur l’esthétique. Le smartphone intègre un bloc photo à deux capteurs qui a la particularité de ne pas dépasser, ce qui est rare de nos jour sur les smartphones.

Google Pixel 10a Arriere Bouttons

Un aperçu du Pixel 10a avant les précommandes le 18 février

Le teaser vidéo de 15 secondes met en lumière une rupture avec le design précédent. Contrairement au Pixel 9a de l’an dernier, qui se caractérisait par une « pilule » ou un rebord en relief autour des capteurs photo, ce nouveau système à double caméra ne présente aucune protubérance. Les optiques affleurent désormais le dos de l’appareil, une intégration soulignée par une transition visuelle entre le logo de Google et le capteur.

Cette vidéo dévoile le Pixel 10a dans une teinte bleu-violet. L’arrière-plan du clip, aux nuances de fruits rouges, suggère fortement l’arrivée d’autres coloris lors du lancement. Hormis l’aplatissement du bloc photo, l’esthétique générale reproduit ce que Google a appliqué à ses autres modèles, alignant visuellement la gamme Pixel A sur le haut de gamme.

Aucune caractéristique technique ni aucun prix n’ont été communiqués pour le moment. Le slogan du jour, « Un téléphone qui en a plus en réserve, bientôt en magasin », laisse espérer des surprises logicielles pour compenser un matériel qui semble très proche des générations précédentes.

Google a fixé l’ouverture des précommandes au 18 février sur le Google Store. L’annonce complète, incluant la fiche technique détaillée et l’ensemble des images promotionnelles, aura lieu ce même jour.

