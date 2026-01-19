TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Google Pixel 10a : les prix et date de sortie pour la France se dévoilent
Smartphones

Google Pixel 10a : les prix et date de sortie pour la France se dévoilent

2 min.
19 Jan. 2026 • 15:58
0

Le Pixel 10a n’est plus très loin et de nouvelles informations au sujet des prix et de la date de sortie du nouveau smartphone de Google sont disponibles. Elles viennent du leaker français Billbil-kun.

Google Pixel 9a Avant Arriere

Pas de hausse de prix pour le Pixel 10a

Google annoncerait le Pixel 10a le 18 février et lancerait les précommandes le même jour à 18 heures (heure française). La commercialisation aurait lieu le 5 mars, soit deux semaines plus tard. Quatre coloris seraient disponibles : noir, beige clair, violet pastel et rose framboise.

Qu’en est-il du prix ? Rien ne bougera par rapport à la gamme existante. Ainsi, Google proposerait le Pixel 10a avec 128 Go d’espace de stockage pour 549 euros. Quant au modèle avec 256 Go d’espace de stockage, ce serait 649 euros.

Si l’on se base sur les fuites, le Pixel 10a devrait être une mise à niveau assez modeste, sans changement du processeur Tensor, conservant le même design et donnant globalement l’impression que le Pixel 9a sera un meilleur achat parce que son prix baissera une fois la sortie du nouvel modèle.

Récemment, le leaker Evan Blass (Evleaks) a publié quelques caractéristiques techniques du smartphone. Les éléments clés listés sont l’écran AMOLED de 6,3 pouces, les deux capteurs photo à l’arrière de 48 mégapixels (grand-angle) et 13 mégapixels (ultra grand-angle), le capteur frontal de 13 mégapixels, 128 et 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et une batterie de 5 100 mAh.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Pixel 9a Arriere Coloris Mobiles / Tablettes

Pixel 9a : Google dévoile la date de sortie pour la France et les autres pays

Prototype Pixel 10 Mobiles / Tablettes

Google Pixel 10 : la date de présentation en août se précise

Google Pixel 9a Arriere Coloris Mobiles / Tablettes

Google annonce le Pixel 9a, son nouveau smartphone intéressant

Google Pixel 10 Pro Arriere Mobiles / Tablettes

Pixel 10 Pro : Google dévoile la première image et une promo

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Threads Logo Icone

Pour la première fois, Threads dépasse X sur mobile en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens

19 Jan. 2026 • 16:45
0 Internet

La plateforme Threads, développée par Meta, vient de franchir un énorme cap symbolique face à X (ex-Twitter) : selon de...

Neo

Le robot humanoïde NEO commence à apprendre par lui-même via une IA « World Model »

19 Jan. 2026 • 15:25
0 Science

La société 1X vient de franchir une étape majeure dans l’apprentissage robotique avec la dernière mise à jour...

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

Brevet : Google imagine une batterie amovible sans sacrifier le design des smartphones

19 Jan. 2026 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Google a déposé une demande de brevet auprès de l’USPTO détaillant une architecture interne inédite qui...

Atari Hôtel

Il n’y aura finalement pas d’hôtel Atari à Las Vegas… ni probablement ailleurs

19 Jan. 2026 • 12:53
0 Geekeries

Annoncé au début de l’année 2020, juste avant la pandémie, l’ambitieux projet d’hôtels Atari à...

Zootopie 2

Zootopie 2 est le film d’animation de Disney le plus rentable de l’histoire

19 Jan. 2026 • 11:40
0 Geekeries

Disney vient de signer un nouveau record mondial. Zootopie 2 s’impose officiellement comme son film d’animation ayant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

19 Jan. 2026 • 16:35

image de l'article L’iPhone 18 Pro aurait la Dynamic Island en haut à gauche

L’iPhone 18 Pro aurait la Dynamic Island en haut à gauche

19 Jan. 2026 • 15:16

image de l'article Pourquoi Walmart refuse toujours et encore Apple Pay en 2026

Pourquoi Walmart refuse toujours et encore Apple Pay en 2026

19 Jan. 2026 • 13:22

image de l'article Brevet : Apple dévoile un nouveau système acoustique pour améliorer la qualité sonore de ses haut-parleurs

Brevet : Apple dévoile un nouveau système acoustique pour améliorer la qualité sonore de ses haut-parleurs

19 Jan. 2026 • 12:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site