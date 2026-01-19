Google Pixel 10a : les prix et date de sortie pour la France se dévoilent

Le Pixel 10a n’est plus très loin et de nouvelles informations au sujet des prix et de la date de sortie du nouveau smartphone de Google sont disponibles. Elles viennent du leaker français Billbil-kun.

Pas de hausse de prix pour le Pixel 10a

Google annoncerait le Pixel 10a le 18 février et lancerait les précommandes le même jour à 18 heures (heure française). La commercialisation aurait lieu le 5 mars, soit deux semaines plus tard. Quatre coloris seraient disponibles : noir, beige clair, violet pastel et rose framboise.

Qu’en est-il du prix ? Rien ne bougera par rapport à la gamme existante. Ainsi, Google proposerait le Pixel 10a avec 128 Go d’espace de stockage pour 549 euros. Quant au modèle avec 256 Go d’espace de stockage, ce serait 649 euros.

Si l’on se base sur les fuites, le Pixel 10a devrait être une mise à niveau assez modeste, sans changement du processeur Tensor, conservant le même design et donnant globalement l’impression que le Pixel 9a sera un meilleur achat parce que son prix baissera une fois la sortie du nouvel modèle.

Récemment, le leaker Evan Blass (Evleaks) a publié quelques caractéristiques techniques du smartphone. Les éléments clés listés sont l’écran AMOLED de 6,3 pouces, les deux capteurs photo à l’arrière de 48 mégapixels (grand-angle) et 13 mégapixels (ultra grand-angle), le capteur frontal de 13 mégapixels, 128 et 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et une batterie de 5 100 mAh.