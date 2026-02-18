Perplexity abandonne la publicité dans son chatbot IA… pour restaurer la confiance des utilisateurs

La start-up américaine Perplexity, spécialisée dans les moteurs de recherche conversationnels basés sur l’intelligence artificielle, a décidé de supprimer totalement la publicité de son chatbot. Après avoir été l’un des premiers acteurs du secteur à tester l’intégration d’annonces sponsorisées dès 2024, l’entreprise revient aujourd’hui à un modèle sans réclame.

Les publicités apparaissaient sous les réponses générées par l’IA, clairement identifiées et sans modification du contenu produit. Une approche proche de celle qu’explorent actuellement d’autres acteurs du marché. Sur le papier, les encarts n’influençaient pas les résultats fournis, mais en pratique, la perception des utilisateurs a beaucoup évolué.

L’enjeu central : garder la confiance

Perplexity reconnaît que la présence d’annonces a fragilisé la relation de confiance avec ses utilisateurs . « Un utilisateur doit croire qu’il reçoit la meilleure réponse possible pour continuer à utiliser le produit et à payer pour celui-ci », souligne l’entreprise. L’association visuelle entre un contenu informatif et des messages commerciaux a ainsi pu semer le doute sur l’ »indépendance » des réponses.

La société, qui propose une formule gratuite et un abonnement premium, a progressivement réduit la place de la publicité au cours des derniers mois avant finalement d’y renoncer totalement. Selon plusieurs médias économiques, cette décision marque l’abandon, au moins temporaire, de toute stratégie de monétisation par l’affichage, ce qui n’arrange pas forcément un secteur toujours en recherche de leviers de rentabilité.

Un choix commercial avant tout

Perplexity ne ferme pas définitivement la porte à un retour des annonces, mais estime cependant que ces dernières ne correspondent pas à sa vision actuelle du produit. Dans un contexte où l’éthique de l’IA fait débat et où la pression réglementaire reste limitée aux États-Unis, l’entreprise privilégie un modèle centré sur la valeur perçue et la fidélisation payante (les abonnements).