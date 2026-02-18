TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Perplexity abandonne la publicité dans son chatbot IA… pour restaurer la confiance des utilisateurs
Internet

Perplexity abandonne la publicité dans son chatbot IA… pour restaurer la confiance des utilisateurs

2 min.
18 Fév. 2026 • 16:47
1

La start-up américaine Perplexity, spécialisée dans les moteurs de recherche conversationnels basés sur l’intelligence artificielle, a décidé de supprimer totalement la publicité de son chatbot. Après avoir été l’un des premiers acteurs du secteur à tester l’intégration d’annonces sponsorisées dès 2024, l’entreprise revient aujourd’hui à un modèle sans réclame.

Les publicités apparaissaient sous les réponses générées par l’IA, clairement identifiées et sans modification du contenu produit. Une approche proche de celle qu’explorent actuellement d’autres acteurs du marché. Sur le papier, les encarts n’influençaient pas les résultats fournis, mais en pratique, la perception des utilisateurs a beaucoup évolué.

L’enjeu central : garder la confiance

Perplexity reconnaît que la présence d’annonces a fragilisé la relation de confiance avec ses utilisateurs . « Un utilisateur doit croire qu’il reçoit la meilleure réponse possible pour continuer à utiliser le produit et à payer pour celui-ci », souligne l’entreprise. L’association visuelle entre un contenu informatif et des messages commerciaux a ainsi pu semer le doute sur l’ »indépendance » des réponses.

Perplexity Logo

La société, qui propose une formule gratuite et un abonnement premium, a progressivement réduit la place de la publicité au cours des derniers mois avant finalement d’y renoncer totalement. Selon plusieurs médias économiques, cette décision marque l’abandon, au moins temporaire, de toute stratégie de monétisation par l’affichage, ce qui n’arrange pas forcément un secteur toujours en recherche de leviers de rentabilité.

Un choix commercial avant tout

Perplexity ne ferme pas définitivement la porte à un retour des annonces, mais estime cependant que ces dernières ne correspondent pas à sa vision actuelle du produit. Dans un contexte où l’éthique de l’IA fait débat et où la pression réglementaire reste limitée aux États-Unis, l’entreprise privilégie un modèle centré sur la valeur perçue et la fidélisation payante (les abonnements).

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Perplexity Internet

Perplexity lance un abonnement IA à 200$/mois, comme ChatGPT et d’autres

Perplexity Internet

Perplexity est accusé de piller les sites avec son IA, malgré les interdictions

Amazon Logo Batiment Internet

Amazon et Perplexity sont en conflit pour le shopping avec l’IA

Perplexity Assistant Shopping IA Internet

Perplexity lance son assistant shopping par IA, juste après ChatGPT

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner Bros par Netflix : les cinémas exigent des garanties sur la fenêtre d’exclusivité

18 Fév. 2026 • 18:19
0 Business

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix continue de secouer Hollywood. Alors que les négociations se poursuivent et que les...

Gemini Lyria 3 Generer Musiques Par IA

Google Gemini se met à générer des musiques par IA avec Lyria 3

18 Fév. 2026 • 18:05
0 Internet

Google intègre Lyria 3, le dernier modèle audio de DeepMind, directement dans Gemini pour générer des musiques par...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 février

18 Fév. 2026 • 16:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Pixel 10a Avant Arriere

Le Google Pixel 10a est officiel avec peu de nouveautés

18 Fév. 2026 • 16:48
0 Mobiles / Tablettes

Après un teasing, le Google Pixel 10a est officiellement annoncé avec un design quasi identique à son prédécesseur et...

Netflix Warner Bros Logos

Seedance 2.0 : Netflix et Warner Bros adressent des mises en demeure après les vidéos IA réalistes

18 Fév. 2026 • 15:48
0 Internet

Warner Bros et Netflix ont envoyé des lettres de mise en demeure à ByteDance, ciblant son générateur de vidéos IA...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.4 gère mieux les appels d’urgence en France sur iPhone

iOS 26.4 gère mieux les appels d’urgence en France sur iPhone

18 Feb. 2026 • 17:21

image de l'article Les coloris du MacBook low-cost se précisent avant la présentation

Les coloris du MacBook low-cost se précisent avant la présentation

18 Feb. 2026 • 15:19

image de l'article Apple vs Qualcomm : fin de la bataille judiciaire sur les redevances « double facturation »

Apple vs Qualcomm : fin de la bataille judiciaire sur les redevances « double facturation »

18 Feb. 2026 • 13:00

image de l'article Apple Music Connect : Apple lance une nouvelle plateforme marketing pour les labels et les distributeurs

Apple Music Connect : Apple lance une nouvelle plateforme marketing pour les labels et les distributeurs

18 Feb. 2026 • 11:39

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site