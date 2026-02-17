The Mandalorian and Grogu : nouvelle bande-annonce pour le film Star Wars

Lucasfilm et Disney proposent la nouvelle bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu, le nouveau film Star Wars qui sortira au cinéma le 20 mai. La précédente avait été diffusée en septembre.

Nouvelles images pour le film The Mandalorian and Grogu

Le trailer met en avant certains éléments emblématiques de Star Wars : l’iconographie d’un X-Wing en vol devant un coucher de soleil, une multitude de boutons et de leviers dans le cockpit d’un vaisseau spatial, et les célèbres musiques d’ouverture de Star Wars qui accompagnent le tout. Mando est en mission pour capturer un certain Hutt, un gangster qui semble être de mèche avec l’Empire, ce qui pourrait déclencher une nouvelle guerre. Grogu est aux côtés du Mandalorien.

The Mandalorian and Grogu se déroule après les événements de la saison 3 de la série The Mandalorian sur Disney+. Dans le dernier épisode de la saison, Din Djarin (le Mandalorien) et Grogu s’installent sur la planète Nevarro, nouvellement prospère, après que Din a officiellement adopté Grogu comme son pupille. Grogu entre également en contact avec le Mythosaure de Mandalore que l’on croyait éteint. Cela pourrait avoir des implications majeures sur le statut de Grogu en tant que Jedi devenu Mandalorien, ce qui, comme le prouvent les nouvelles images, sera un élément majeur de l’intrigue du prochain film.

The Mandalorian and Grogu est réalisé par Jon Favreau, qui a coécrit le film avec Dave Filoni. Il met en vedette Pedro Pascal dans le rôle-titre du Mandalorien, Jeremy Allen White dans celui de Rotta le Hutt, Sigourney Weaver dans celui de Ward et Jonny Coyne dans celui d’un seigneur de guerre impérial. Ludwig Göransson revient également pour composer la bande originale.

Rendez-vous donc le 20 mai pour découvrir le film au cinéma. Ce sera le premier film Star Wars depuis sept ans, le précédent fut Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker en 2019.