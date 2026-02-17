TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek The Mandalorian and Grogu : nouvelle bande-annonce pour le film Star Wars
Culture Geek

The Mandalorian and Grogu : nouvelle bande-annonce pour le film Star Wars

2 min.
17 Fév. 2026 • 15:52
0

Lucasfilm et Disney proposent la nouvelle bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu, le nouveau film Star Wars qui sortira au cinéma le 20 mai. La précédente avait été diffusée en septembre.

Nouvelles images pour le film The Mandalorian and Grogu

Le trailer met en avant certains éléments emblématiques de Star Wars : l’iconographie d’un X-Wing en vol devant un coucher de soleil, une multitude de boutons et de leviers dans le cockpit d’un vaisseau spatial, et les célèbres musiques d’ouverture de Star Wars qui accompagnent le tout. Mando est en mission pour capturer un certain Hutt, un gangster qui semble être de mèche avec l’Empire, ce qui pourrait déclencher une nouvelle guerre. Grogu est aux côtés du Mandalorien.

The Mandalorian and Grogu se déroule après les événements de la saison 3 de la série The Mandalorian sur Disney+. Dans le dernier épisode de la saison, Din Djarin (le Mandalorien) et Grogu s’installent sur la planète Nevarro, nouvellement prospère, après que Din a officiellement adopté Grogu comme son pupille. Grogu entre également en contact avec le Mythosaure de Mandalore que l’on croyait éteint. Cela pourrait avoir des implications majeures sur le statut de Grogu en tant que Jedi devenu Mandalorien, ce qui, comme le prouvent les nouvelles images, sera un élément majeur de l’intrigue du prochain film.

The Mandalorian and Grogu Affiche Recadree

The Mandalorian and Grogu est réalisé par Jon Favreau, qui a coécrit le film avec Dave Filoni. Il met en vedette Pedro Pascal dans le rôle-titre du Mandalorien, Jeremy Allen White dans celui de Rotta le Hutt, Sigourney Weaver dans celui de Ward et Jonny Coyne dans celui d’un seigneur de guerre impérial. Ludwig Göransson revient également pour composer la bande originale.

Rendez-vous donc le 20 mai pour découvrir le film au cinéma. Ce sera le premier film Star Wars depuis sept ans, le précédent fut Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker en 2019.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

The Mandalorian and Grogu Geekeries

The Mandalorian and Grogu : la bande-annonce pour le film Star Wars

Ryan Gosling Shawn Levy Star Wars Geekeries

Star Wars Starfighter annoncé : le film avec Ryan Gosling sortira en 2027

House of the Dragon Daemon Targaryen Matt Smith Geekeries

Star Wars Starfighter : Matt Smith sera le méchant du film

Free Guy Ryan Reynolds Geekeries

Star Wars : Ryan Reynolds a proposé à Disney un film mature pour les adultes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Sonnet 4.6 est disponible : Anthropic dévoile son IA performante

17 Fév. 2026 • 20:28
0 Internet

Anthropic lance Claude Sonnet 4.6, son modèle d’intelligence artificielle le plus performant pour la gamme Sonnet, qui égale les...

mistral-ai

Mistral AI rachète Koyeb et accélère sa stratégie de cloud IA souverain en Europe

17 Fév. 2026 • 20:00
0 Business

Mistral AI, valorisée 13,8 milliards de dollars et considérée comme l’un des principaux rivaux européens d’OpenAI,...

ticket to Ride

Netflix va adapter en film le jeu de société culte Ticket to Ride (Les Aventuriers du Rail)

17 Fév. 2026 • 19:45
0 Geekeries

Après avoir multiplié les adaptations de licences issues du jeu vidéo, Netflix élargit son terrain de chasse. La plateforme...

Unitree robot gala

Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV

17 Fév. 2026 • 19:17
0 Science

Le gala du Nouvel An lunaire diffusé par la CCTV, l’un des programmes les plus regardés au monde, a une nouvelle fois servi de vitrine...

Warner Bros Logo

Netflix vs Paramount : Warner Bros rouvre les négociations du rachat, mais seulement une semaine

17 Fév. 2026 • 19:00
0 Business

Netflix a accordé un délai de sept jours à Warner Bros Discovery pour rouvrir les discussions autour du rachat avec Paramount...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prépare un badge IA et des AirPods avec caméras

Apple prépare un badge IA et des AirPods avec caméras

17 Feb. 2026 • 19:48

image de l'article iOS 26.4 et macOS 26.4 : la bêta publique est disponible

iOS 26.4 et macOS 26.4 : la bêta publique est disponible

17 Feb. 2026 • 19:28

image de l'article Des détails sur les lunettes connectées d’Apple révèlent les fonctionnalités

Des détails sur les lunettes connectées d’Apple révèlent les fonctionnalités

17 Feb. 2026 • 19:20

image de l'article Un employé s’accorde une remise de 99 % sur des MacBook et d’autres produits tech

Un employé s’accorde une remise de 99 % sur des MacBook et d’autres produits tech

17 Feb. 2026 • 18:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site