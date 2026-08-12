TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Pixel Watch 5 : Google muscle sa montre avec Gemini, un GPS plus précis et de nouvelles fonctions de santé
Matériel

Pixel Watch 5 : Google muscle sa montre avec Gemini, un GPS plus précis et de nouvelles fonctions de santé

3 min.
12 Août. 2026 • 17:36
0

Google a bien sûr profité de son événement Made by Google pour officialiser la Pixel Watch 5, présentée aux côtés des Pixel 11. Sans bouleverser le design inauguré par la Pixel Watch 4, cette nouvelle génération concentre ses évolutions sur les performances, l’intelligence artificielle et les fonctions de suivi de santé.

Gemini devient plus rapide et fonctionne même hors ligne

La Pixel Watch 5 embarque un Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated associé à une architecture à deux puces et à un coprocesseur Cortex-M55. Google annonce 50 % de RAM supplémentaire (soit 3 Go), et des performances globales en hausse de 20 %. Certaines commandes de Gemini peuvent désormais être exécutées localement, avec une latence réduite et sans connexion Internet. Les suggestions proactives permettent également à la montre d’afficher automatiquement des informations contextuelles ou de préparer des actions réalisables d’un simple geste.

Pixel Watch 5

L’écran Actua 360 bombé (AMOLED LPTO) conserve une luminosité maximale de 3 000 nits. Deux formats restent proposés, 41 et 45 mm, avec respectivement jusqu’à 30 et 40 heures d’autonomie. La toquante profite naturellement de Wear OS 7.

Google renforce fortement le suivi de la santé

Le GPS constitue l’une des principales améliorations, Google revendiquant une précision doublée dans les environnements difficiles grâce notamment aux modèles 3D de Google Maps. Les amateurs de footing ou de randos bénéficieront d’une cartographie deux fois plus précises. La fonction Health Guardian peut désormais détecter une chute critique et persistante de l’oxygène sanguin et, si l’utilisateur ne réagit pas, contacter automatiquement les secours. Cette détection d’urgence respiratoire doit d’abord être proposée en Europe.

Pixel Watch 5 1

Des tendances concernant la pression artérielle, la respiration durant le sommeil et la résistance à l’insuline rejoindront également l’écosystème Google Health. La Pixel Watch 5 sera disponible le 20 août. Les tarifs débutent à 419 € en 41 mm et 449 € en 45 mm, tandis que les versions LTE coûtent respectivement 519 € et 549 €. Avec cette génération, Google privilégie donc moins la rupture esthétique qu’une montée en puissance de l’IA et des fonctions de prévention santé.

La Pixel Watch 5 peut déjà être précommandée sur Amazon :

– Modèle noir/bracelet noir WiFi 41 mm à 419 euros
– Modèle noir/bracelet noir LTE 41 mm à 519 euros
– Modèle noir/bracelet noir WiFi 45 mm à 449 euros
– Modèle argent/bracelet Brume LTE 45 mm à 549 euros 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Helldivers 2

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2026

12 Août. 2026 • 19:10
0 Jeux vidéo

Sony lève le voile sur la liste des jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en août avec les abonnements Premium et...

Google Pixel Tag

Google annonce Pixel Tag, son concurrent de l’AirTag d’Apple

12 Août. 2026 • 18:12
0 Matériel

Google annonce le Pixel Tag, un petit traqueur qui combine les technologies ultra wideband (UWB) et Bluetooth 6.0 pour localiser précisément...

Google Pixel 11 Famille Mobiles / Tablettes

Google annonce les Pixel 11, Pro, Pro XL et Fold : des nouveautés… et prix en hausse

12 Août. 2026 • 17:44
0
Bluesky Logo

Bluesky perd plus de la moitié de sa base d’utilisateurs actifs malgré 46 millions d’inscrits

12 Août. 2026 • 16:45
0 Internet

La croissance spectaculaire de Bluesky observée fin 2024 n’aura pas totalement résisté au temps. Si l’on en croit les...

Supermassive games

Supermassive Games va licencier des dizaines de salariés… encore

12 Août. 2026 • 15:30
0 Jeux vidéo

Supermassive Games traverse une nouvelle période difficile. Le studio britannique derrière Until Dawn et la saga The Dark Pictures a...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple recrute son nouveau responsable des affaires gouvernementales

Apple recrute son nouveau responsable des affaires gouvernementales

12 Aug. 2026 • 19:47

image de l'article Apple veut améliorer les interruptions et notifications (brevet)

Apple veut améliorer les interruptions et notifications (brevet)

12 Aug. 2026 • 18:57

image de l'article Google annonce Pixel Tag, son concurrent de l’AirTag d’Apple

Google annonce Pixel Tag, son concurrent de l’AirTag d’Apple

12 Aug. 2026 • 18:13

image de l'article Dave the Diver : le jeu indé culte arrive sur iPhone, iPad et Mac le 17 septembre prochain

Dave the Diver : le jeu indé culte arrive sur iPhone, iPad et Mac le 17 septembre prochain

12 Aug. 2026 • 17:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site