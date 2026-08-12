Pixel Watch 5 : Google muscle sa montre avec Gemini, un GPS plus précis et de nouvelles fonctions de santé

Google a bien sûr profité de son événement Made by Google pour officialiser la Pixel Watch 5, présentée aux côtés des Pixel 11. Sans bouleverser le design inauguré par la Pixel Watch 4, cette nouvelle génération concentre ses évolutions sur les performances, l’intelligence artificielle et les fonctions de suivi de santé.

Gemini devient plus rapide et fonctionne même hors ligne

La Pixel Watch 5 embarque un Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated associé à une architecture à deux puces et à un coprocesseur Cortex-M55. Google annonce 50 % de RAM supplémentaire (soit 3 Go), et des performances globales en hausse de 20 %. Certaines commandes de Gemini peuvent désormais être exécutées localement, avec une latence réduite et sans connexion Internet. Les suggestions proactives permettent également à la montre d’afficher automatiquement des informations contextuelles ou de préparer des actions réalisables d’un simple geste.

L’écran Actua 360 bombé (AMOLED LPTO) conserve une luminosité maximale de 3 000 nits. Deux formats restent proposés, 41 et 45 mm, avec respectivement jusqu’à 30 et 40 heures d’autonomie. La toquante profite naturellement de Wear OS 7.

Google renforce fortement le suivi de la santé

Le GPS constitue l’une des principales améliorations, Google revendiquant une précision doublée dans les environnements difficiles grâce notamment aux modèles 3D de Google Maps. Les amateurs de footing ou de randos bénéficieront d’une cartographie deux fois plus précises. La fonction Health Guardian peut désormais détecter une chute critique et persistante de l’oxygène sanguin et, si l’utilisateur ne réagit pas, contacter automatiquement les secours. Cette détection d’urgence respiratoire doit d’abord être proposée en Europe.

Des tendances concernant la pression artérielle, la respiration durant le sommeil et la résistance à l’insuline rejoindront également l’écosystème Google Health. La Pixel Watch 5 sera disponible le 20 août. Les tarifs débutent à 419 € en 41 mm et 449 € en 45 mm, tandis que les versions LTE coûtent respectivement 519 € et 549 €. Avec cette génération, Google privilégie donc moins la rupture esthétique qu’une montée en puissance de l’IA et des fonctions de prévention santé.

La Pixel Watch 5 peut déjà être précommandée sur Amazon :

– Modèle noir/bracelet noir WiFi 41 mm à 419 euros

– Modèle noir/bracelet noir LTE 41 mm à 519 euros

– Modèle noir/bracelet noir WiFi 45 mm à 449 euros

– Modèle argent/bracelet Brume LTE 45 mm à 549 euros