Fitbit Air : Google dévoile un bracelet sans écran et un coach santé avec IA

Google lance le Fitbit Air, un bracelet connecté sans écran vendu 99,99 euros, avec l’idée de suivre la santé et l’activité en continu sans ajouter une nouvelle source de distraction au poignet. Le produit arrivera le 26 mai, tandis que les précommandes ouvrent dès aujourd’hui.

Un bracelet connecté pour le suivi permanent

Le Fitbit Air ne cherche pas à remplacer frontalement une montre connectée classique. Google le présente plutôt comme un appareil discret, porté en permanence, capable de suivre la journée comme la nuit, avec un format plus léger et une autonomie annoncée jusqu’à sept jours.

Le point le plus marquant du lancement tient à l’écosystème. Avec le Fitbit Air, Google autorise désormais la connexion simultanée d’une Pixel Watch 4 et du nouveau bracelet dans Google Health, l’application qui remplace l’ancienne application Fitbit.

Jusqu’ici, un seul appareil pouvait être lié à la fois au compte. Cette évolution permet de basculer d’un produit à l’autre selon le moment de la journée ou même de porter les deux ensemble, l’application se chargeant ensuite de synchroniser les données et de les filtrer par appareil.

Ce positionnement donne au Fitbit Air un rôle très précis. La Pixel Watch peut rester l’appareil principal pour l’accès à l’écran et aux fonctions plus visibles, tandis que le bracelet vise des usages plus passifs, notamment le suivi du sommeil ou les périodes où un format plus léger est préférable. S’ajoute à cela que le Fitbit Air est compatible avec iOS et Android.

Un système de coach santé utilisant l’IA

Sur le plan santé, Google met en avant un suivi continu de la fréquence cardiaque, la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, la charge cardio hebdomadaire, l’état de préparation, le cycle menstruel, ainsi qu’une analyse détaillée du sommeil avec un score chaque matin. Le bracelet peut aussi signaler des signes de fibrillation via des notifications de rythme irrégulier.

Le Fitbit Air couvre également les mesures les plus classiques, comme les pas, la distance parcourue et les séances d’entraînement. Pour le sommeil, il ajoute une alarme vibrante Smart Wake censée réveiller l’utilisateur au meilleur moment de son cycle.

Quant au système de coach santé, il occupera une place importante dans l’expérience du Fitbit Air. Cet assistant, alimenté par l’intelligence artificielle, devient votre partenaire santé et fitness. Il analysera votre sommeil, vos indicateurs de santé et votre niveau d’activité pour vous fournir des conseils, et vous pourrez discuter avec lui à tout moment sur tout ce qui touche au monde de la santé et du fitness.Tout cela repose sur Google Health Premium.

Côté matériel, l’appareil embarque un cardiofréquencemètre optique, un accéléromètre 3 axes, un gyroscope, des capteurs rouge et infrarouge pour le suivi de la SpO2, un capteur de température cutanée et un moteur de vibration. Google insiste aussi sur la finesse du bracelet et sur un système permettant de retirer rapidement le module pour le clipser magnétiquement dans un autre style de bracelet.

L’expérience repose enfin sur l’abonnement. L’achat inclut trois mois de Google Health Premium, donc l’accès à Google Health Coach pendant cette période. Après les trois mois, l’abonnement est au prix de 8,99 €/mois.