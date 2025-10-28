Google confirme que de nouveaux appareils Fitbit seront disponibles en 2026

Les rumeurs se sont plantées : Google a officiellement annoncé que de « nouveaux matériels Fitbit » seront lancés en 2026, mettant ainsi fin aux incertitudes sur l’avenir de la marque. Lors de la présentation de la version préliminaire de l’application remaniée Fitbit, le responsable produit Andy Abramson a promis « une année excitante à venir. Cette annonce intervient après une longue période d’absence pour les produits de la marque Fibit : la dernière montre/montre-tracker majeure de Fitbit remonte ainsi à la sortie du modèle Fitbit Charge 6 en 2023, autant dire une éternité dans le secteur technologique. On comprend mieux dans ce contexte les craintes concernant un abandon pur et simple de la marque, et ce malgré les démentis de Google.
Selon les analystes, Google semblerait envisager une offre axée sur les trackers d’activité (gammes Inspire, Charge) plutôt que sur les montres connectées haut de gamme, ces dernières étant désormais couvertes par la série Pixel Watch. En parallèle du matériel, l’application Fitbit sera également enrichie d’un coach santé alimenté par l’IA, dont le lancement complet est lui aussi prévu en 2026. Le nouveau matériel viendrait ainsi « compléter » cette grosse mise à jour.
Pour les amateurs de Fitbit, cette annonce officielle est un signal fort de la part de Google : la marque Fitbit n’est pas abandonnée et pourrait même retrouver une certaines dynamique avec un matériel optimisé pour le suivi sportif, une autonomie accrue et une meilleure intégration avec l’écosystème Google, sans même parler de l’apport de fonctions boostées par l’IA.
