Meta est accusé d’avoir enterré une étude liant Facebook à la dépression et à la solitude

Des documents judiciaires révèlent que Meta aurait arrêté un projet de recherche interne après que cette dernière ait conclu qu’arrêter Facebook diminuait les symptômes de dépression, d’anxiété et de solitude. Le dossier, déposé dans le cadre d’un procès intenté par plusieurs districts scolaires américains, détaille comment la firme aurait enterré un travail mené avec Nielsen baptisé « Project Mercury », au motif que les résultats contredisaient “le récit médiatique existant” autour de l’entreprise.
Cette étude « d’impact » montrait un “impact causal sur la comparaison sociale” chez les utilisateurs ayant désactivé leur compte. Des collaborateurs auraient même comparé ce silence de Meta à celui de l’industrie du tabac, industrie qui connaissait les dangers de la cigarette mais a passé des années à cacher la vérité. Meta aurait donc choisi à son tour de ne jamais publier des résultats pourtant très importants pour la santé mentale.
Un porte-parole de Meta assure que la société “a écouté les parents pendant plus d’une décennie, étudié les sujets les plus importants et apporté des modifications concrètes pour protéger les adolescents”. Le géant américain rejette ces accusations, affirmant qu’elles reposent sur des “citations sorties de leur contexte” et des “opinions erronées”.
Oui mais voilà, Meta tente toujours d’empêcher la divulgation publique des documents incriminés, arguant que la demande des plaignants est trop vaste. Voilà qui est étrange : pourquoi ne pas vouloir publier une étude si les conclusions ne sont pas réellement au désavantage de l’entreprise ?
A noter que le procès, qui implique des centaines de districts scolaires, est en cours de consolidation dans le district nord de la Californie. Une audience est prévue le 26 janvier pour déterminer si les documents litigieux seront rendus publics.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...
OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...
Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans...
Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...
Artemis nous voilà ! Blue Origin vient de dévoiler sa dernière prouesse technologique, le Blue Moon Mark 1, un atterrisseur cargo de...
24 Nov. 2025 • 20:58
24 Nov. 2025 • 19:48
24 Nov. 2025 • 18:48