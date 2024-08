Google dément la rumeur sur un arrêt de la production des montres connectées Fitbit

Google a démenti il y a quelques heures un article de Techradar affirmant que la firme de Mountain View cesserait de produire des montres connectées Fitbit, en particulier les modèles Fitbit Sense et Fitbit Versa. Cet article suggérait en outre que les montres Fitbit seraient abandonnées au profit de la Pixel Watch de Google, un porte-parole de Google a confirmé qu’il n’y avait aucun plan actuel pour arrêter ces lignes de produits Fitbit : « Nous sommes très engagés envers Fitbit, et plus important encore, envers les clients qui utilisent et dépendent de ces produits et technologies. Il est également important de noter que bon nombre des fonctionnalités de santé et de fitness que nous avons lancées dans la Pixel Watch 3 sont le résultat de l’innovation de Fitbit et de ses avancées révolutionnaires dans le domaine du fitness. De plus, nous venons de lancer la Fitbit Ace LTE, [une montre connectée pour enfants sortie le 5 juin], et vous continuerez à voir de nouveaux produits et innovations de la part de Fitbit. »

La confusion est survenue après le lancement de la Google Pixel Watch 3, qui intègre certaines des fonctionnalités de Fitbit, ce qui a conduit à des spéculations sur l’avenir des montres connectées de marque Fitbit. Ces rumeurs ne viennent pas de rien : Gogole a la triste réputation d’abandonner des produits ou des services dès lors que les résultats se font attendre (ou que ces derniers ne sont au niveau de ce que prévoyait le CFO de Google). La liste des produits et services abandonnés est aussi longue qu’Avatar 2 : Google Podcasts, les Google Glasses, YouTube Stories, Stadia, YouTube Originals, Google Play Movies & TV, la plateforme Daydream VR, Google Music, Google Hangouts, et d’autres encore n’ont pas tenu long… Dans ce contexte, il est finalement logique de se demander dans quelle mesure Fitbit fait partie des plans à moyen/long terme de Google.