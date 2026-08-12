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Supermassive Games va licencier des dizaines de salariés… encore

2 min.
12 Août. 2026 • 15:30
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Supermassive Games traverse une nouvelle période difficile. Le studio britannique derrière Until Dawn et la saga The Dark Pictures a annoncé un plan social susceptible d’entraîner jusqu’à 75 suppressions de postes. La direction présente cette restructuration comme une mesure nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise et promet d’accompagner les salariés concernés durant la procédure.

Une troisième vague de licenciements depuis 2024

Ce nouveau plan intervient après deux réductions d’effectifs successives. Supermassive Games avait déjà supprimé environ 90 postes en février 2024, puis une trentaine supplémentaire à l’été 2025. À la fin de cette même année, le développeur comptait encore 172 salariés, ce qui donne une idée de l’importance potentielle de cette nouvelle restructuration.

Le studio a récemment lancé Directive 8020, nouvel épisode spatial de The Dark Pictures dont Supermassive avait détaillé l’univers plusieurs années auparavant. Quelques semaines après sa commercialisation, Robert Henrysson a quitté ses fonctions de directeur général en juin 2026.

Until Dawn 2 continuera sans Supermassive Games

La franchise la plus emblématique du studio poursuit parallèlement sa route chez Sony. Until Dawn 2 a été annoncé pour 2027, mais son développement est assuré par Firesprite, un studio de PlayStation. Supermassive n’avait déjà pas participé au remake d’Until Dawn sorti en 2024.

Cette troisième vague de départs en moins de trois ans illustre pour le moins les difficultés persistantes rencontrées par Supermassive Games, ce malgré un catalogue de titres réputés et un positionnement très singulier dans le jeu d’horreur narratif.

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