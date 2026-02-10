Riot Games réduit de moitié l’équipe de développement de son jeu de combat 2XKO

Riot Games a annoncé une nouvelle vague de licenciements touchant l’équipe en charge de son jeu de combat en duo 2XKO. Environ 80 postes sont supprimés, soit près de la moitié de l’équipe mondiale dédiée au projet. Cette décision intervient quelques semaines seulement après l’arrivée du titre sur consoles.

Un succès critique, mais une audience jugée insuffisante

Dans un message publié par le producteur exécutif Tom Cannon, l’éditeur explique avoir observé des tendances claires dans l’engagement des joueurs depuis l’extension du jeu au-delà du PC. « Le jeu a trouvé un public passionné, mais la dynamique globale n’a pas atteint le niveau nécessaire pour soutenir durablement une équipe de cette taille », précise Cannon.

Si 2XKO a donc séduit une communauté fidèle grâce à son gameplay compétitif et son univers inspiré de League of Legends, les performances commerciales ne semblent pas correspondre aux attentes de Riot Games, le studio étant connu pour ses standards élevés en matière de suivi et de longévité de ses titres phares.

Les projets esport maintenus pour 2026

Malgré cette réduction d’effectifs, Riot affirme que ses plans pour la saison compétitive 2026 restent inchangés. L’entreprise précise également qu’elle tentera de reclasser une partie des employés concernés au sein d’autres équipes internes.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de rationalisation des effectifs dans l’industrie du jeu vidéo, où de nombreux studios ajustent leurs ambitions face à un marché de plus en plus instable. Pour Riot Games, l’enjeu sera désormais de maintenir l’élan créatif autour de 2XKO tout en opérant avec une structure plus resserrée. Espérons que le suivi de 2XKO n’en souffre pas trop…