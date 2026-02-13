TENDANCES
Jeux vidéo

State of Play : un jeu John Wick annoncé ; Keanu Reeves et Chad Stahelski impliqués

2 min.
13 Fév. 2026 • 19:12
0

La franchise John Wick s’apprête à franchir un nouveau cap. Lors du State of Play de ce jeudi 12 février, un jeu vidéo AAA inspiré de l’univers du célèbre tueur à gages a été officiellement présenté. Aux commandes du projet, on retrouve le studio Saber Interactive, épaulé par le réalisateur Chad Stahelski, Keanu Reeves et le studio Lionsgate. Un gage de fidélité pour les fans de la saga.

L’ambition affichée est claire : retranscrire l’identité visuelle et chorégraphique des films dans une expérience interactive d’envergure. Le studio promet un système de combat « gun-fu » percutant, une mise en scène spectaculaire, des séquences de conduite intenses et une narration cinématographique immersive.

Une histoire ancrée dans les débuts de la saga

Le jeu se déroulera à une période précise de la chronologie John Wick, en s’inspirant de l’atmosphère plus brute et réaliste du premier long-métrage sorti en 2014. Keanu Reeves reprendra son rôle pour le doublage du personnage principal. La bande-annonce dévoilée se conclut d’ailleurs par un sobre mais efficace « Yeah », devenu la signature vocale du personnage.

Un projet encore mystérieux

Aucun titre définitif ni date de sortie n’ont encore été annoncés. Néanmoins, la présence de l’équipe créative originale laisse espérer une adaptation respectueuse de l’ADN de la franchise.

Dix ans après les débuts de John Wick au cinéma, les joueurs pourront donc enfin incarner le « Baba Yaga ». Si le gameplay parvient à capturer la fluidité et la brutalité stylisée des films, ce nouveau titre pourrait alors bien s’imposer comme l’un des jeux d’action les plus épiques.

