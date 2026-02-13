State of Play : Kena: Scars of Kosmora est annoncé sur PS5 et PC en 2026 (et c’est beau)

Cinq ans après le succès critique et commercial de Kena: Bridge of Spirits, le studio indépendant Ember Lab officialise sa suite : Kena: Scars of Kosmora. Présenté lors du State of Play du jeudi 12 février, le jeu est attendu en 2026 sur PS5 et PC via Steam… et donc aussi sur la prochaine Xbox Magnus dont la sortie serait envisagée pour 2027. Cette nouvelle production promet une aventure plus intense, avec un accent encore plus renforcé sur l’action et les affrontements.

À l’origine spécialisé dans l’animation, Ember Lab avait surpris en 2021 avec un premier titre salué pour sa direction artistique et son univers poétique. Avec Scars of Kosmora, le studio ambitionne cette fois d’élargir son approche vers un gameplay plus complet tout en conservant l’identité visuelle qui a fait sa réputation.

Une île mystérieuse et une corruption dévastatrice

Dans ce nouvel opus, Kena, désormais Guide Spirituelle accomplie, se rend sur l’île énigmatique de Kosmora. Sa quête personnelle la confronte à une corruption puissante qui brise son bâton et menace l’équilibre du territoire. Pour survivre, l’héroïne devra renouer avec une forme ancienne et dangereuse de Guidance Spirituelle capable de manipuler les éléments.

L’exploration sera au cœur de l’expérience, entre environnements luxuriants, esprits errants et boss d’envergure. Kena pourra compter sur de nouveaux compagnons spirituels, dont les capacités serviront autant à résoudre des énigmes qu’à enrichir les combats grâce à des pouvoirs élémentaires inédits.

Un jeu multiplateformes malgré le partenariat avec Sony

Développé par Ember Lab et édité par Sony, le jeu est pour l’instant uniquement confirmé sur PS5 et PC. Aucune version Xbox ou Nintendo n’a été annoncée, mais il faut noter que le précédent épisode avait fini par arriver sur Xbox après son lancement initial. Les sceptiques feront remarquer que ce second volet a été réalisé en collaboration avec Sony, mais ce type de deal n’est désormais plus un problème pour Xbox : la prochaine Xbox « Magnus » fera aussi tourner les jeux compatibles Windows (le jeu sort sur Steam), à l’instar de la Rog Xbox Ally. Au pire donc, les joueurs Xbox ne bénéficieront pas des fonctions propres aux jeux nativement Xbox (Quick-Resume, Play Anywhere), mais Kena : Scars of Kosmora sera bel et bien jouable à terme sur une console Xbox.

Avec Scars of Kosmora, Ember Lab semble en tout cas prêt à franchir un cap, avec l’objectif à peine voilé de s’installer à la table des gros studios spécialisés dans les jeux narratifs d’action-aventure.