State of Play annoncé pour demain : une conférence pour des jeux PS5

Sony annonce que son prochain State of Play aura lieu demain, à savoir le 24 septembre 2025. Ce sera l’occasion d’avoir des annonces autour des jeux PlayStation 5.
Dans son annonce, Sony indique :
Répondez présent aux festivités mercredi prochain pour plus de 35 minutes de reveals et d’actus provenant de développeurs du monde entier. Nous dévoilerons de nouveaux aperçus pour les titres indépendants et tiers les plus attendus, ainsi que des mises à jour nous venant de certaines de nos équipes PlayStation Studios, dont un coup de projecteur sur Saros, le nouveau titre mystérieux d’Housemarque prévu pour l’année prochaine. Attendez-vous à près de cinq minutes de gameplay enregistré à partir de la PS5.
À part le cas de Saros (dévoilé pour la première fois en février), Sony ne dit rien sur les jeux qui seront annoncés. Peut-être que nous aurons le droit à une nouvelle bande-annonce ou à du gameplay concernant le jeu Marvel’s Wolverine. À voir également si ce State of Play sera l’occasion d’avoir quelques informations supplémentaires sur Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain de Naughty Dog.
Rendez-vous donc demain à 23 heures (heure française) pour découvrir ce State of Play pour les jeux PS5. Bien sûr, il faut espérer des surprises. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation.
