PlayStation annonce un State of Play pour cette semaine avec des jeux PS5

PlayStation donne rendez-vous le 12 février à 23 heures pour un gros State of Play qui va durer plus d’une heure. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux PS5.

Un gros State of Play pour le 12 février

Au programme du State of Play de février : des jeux indépendants et de développeurs tiers à ne pas manquer, ainsi que les dernières infos venant tout droit des équipes de PlayStation Studios pour les nouveaux jeux PS5. Sans surprise, Sony ne dit rien sur les jeux qui seront annoncés ce jeudi.

Un nouveau State of Play sera diffusé le 12 février à 23h00 ! Ne manquez pas plus de 60 minutes de nouvelles infos, gameplay et annonces des développeurs indépendants, éditeurs tiers et PlayStation Studios. Plus de détails : https://t.co/cqlZXBDS08 pic.twitter.com/mPxrC9tDnJ — PlayStation France (@PlayStationFR) February 9, 2026

Le State of Play sera à suivre sur la chaîne YouTube de PlayStation le 12 février dès 23 heures.

Le précédent gros State of Play de Sony, qui a eu lieu en septembre 2025, a enfin permis aux fans de découvrir Marvel’s Wolverine. Parmi les autres jeux présentés figuraient Saros, le prochain projet du studio Housemarque, créateur de Returnal, ainsi que des titres tiers tels que Battlefield 6 et Nioh 3.

Les fans de PlayStation seront certainement impatients d’en savoir plus sur Marvel’s Wolverine et Saros, et peut-être même de découvrir la date de sortie du premier. Nous devrions également avoir des nouvelles du jeu Marathon de Bungie, longtemps retardé, qui sortira enfin le 5 mars, dans moins d’un mois.

Parmi les jeux tiers prévus pour la PS5 dans les mois à venir, citons Monster Hunter Stories 3 et Pragmata de Capcom, qui viennent d’être présentés dans le récent Nintendo Direct, Life is Strange Reunion de Square Enix, 007 First Light et Lego Batman: Legacy of the Dark Knight de Warner Bros. Games.

Bien sûr, on peut s’attendre à quelques surprises. Il faut maintenant espérer qu’elles seront bonnes.