TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation annonce un State of Play pour cette semaine avec des jeux PS5
Jeux vidéo

PlayStation annonce un State of Play pour cette semaine avec des jeux PS5

2 min.
9 Fév. 2026 • 14:10
0

PlayStation donne rendez-vous le 12 février à 23 heures pour un gros State of Play qui va durer plus d’une heure. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux PS5.

PlayStation 5 PS5 Logo

Un gros State of Play pour le 12 février

Au programme du State of Play de février : des jeux indépendants et de développeurs tiers à ne pas manquer, ainsi que les dernières infos venant tout droit des équipes de PlayStation Studios pour les nouveaux jeux PS5. Sans surprise, Sony ne dit rien sur les jeux qui seront annoncés ce jeudi.

Le State of Play sera à suivre sur la chaîne YouTube de PlayStation le 12 février dès 23 heures.

Le précédent gros State of Play de Sony, qui a eu lieu en septembre 2025, a enfin permis aux fans de découvrir Marvel’s Wolverine. Parmi les autres jeux présentés figuraient Saros, le prochain projet du studio Housemarque, créateur de Returnal, ainsi que des titres tiers tels que Battlefield 6 et Nioh 3.

Les fans de PlayStation seront certainement impatients d’en savoir plus sur Marvel’s Wolverine et Saros, et peut-être même de découvrir la date de sortie du premier. Nous devrions également avoir des nouvelles du jeu Marathon de Bungie, longtemps retardé, qui sortira enfin le 5 mars, dans moins d’un mois.

Parmi les jeux tiers prévus pour la PS5 dans les mois à venir, citons Monster Hunter Stories 3 et Pragmata de Capcom, qui viennent d’être présentés dans le récent Nintendo Direct, Life is Strange Reunion de Square Enix, 007 First Light et Lego Batman: Legacy of the Dark Knight de Warner Bros. Games.

Bien sûr, on peut s’attendre à quelques surprises. Il faut maintenant espérer qu’elles seront bonnes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

State of Play Jeux vidéo

PlayStation annonce un nouveau State of Play pour cette semaine

State of Play Jeux vidéo

Sony annonce un State of Play pour demain avec des jeux PS5

State of Play Jeux vidéo

State of Play annoncé pour demain : une conférence pour des jeux PS5

007 First Light Jeu James Bond Jeux vidéo

007 First Light : James Bond sera la star du prochain State of Play de PlayStation

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Minions & Monsters

Des Minions et des Monstres : le prochain film des Minions se dévoile avec un trailer plein de créatures… et de chaos

9 Fév. 2026 • 15:15
0 Geekeries

Illumination prépare un été placé sous le signe de la comédie animée avec Des Minions et des Monstres, le...

PS6 concept

PS6 : un leak évoque 30 Go de RAM GDDR7… et une probable hausse de prix

9 Fév. 2026 • 12:40
1 Matériel

Alors que Sony n’a encore rien officialisé concernant la PlayStation 6, les rumeurs s’intensifient autour de sa fiche technique. Une...

Ghostbusters-1

Ghostbusters : le film d’animation Netflix-Sony reprend vie après près de dix ans d’attente

9 Fév. 2026 • 11:15
0 Geekeries

Longtemps resté dans l’ombre, le projet de film d’animation Ghostbusters porté par Sony Pictures Animation et Netflix montre...

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner Bros. Discovery : le DoJ ouvre une enquête antitrust contre Netflix

9 Fév. 2026 • 9:50
0 Business

Il fallait s’y attendre : le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix fait désormais l’objet d’un examen...

Spotify About The Song

Spotify ajoute une fonction pour avoir les histoires de chaque musique

9 Fév. 2026 • 8:32
0 Internet

Spotify déploie « About the Song » (à propos de la chanson), un système de cartes narratives défilantes racontant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple News se fait critiquer pour ses publicités à arnaque

Apple News se fait critiquer pour ses publicités à arnaque

9 Feb. 2026 • 15:31

image de l'article App de suivi de l’ICE : le DOJ accusé d’avoir inconstitutionnellement fait pression sur Apple et Google

App de suivi de l’ICE : le DOJ accusé d’avoir inconstitutionnellement fait pression sur Apple et Google

9 Feb. 2026 • 12:55

image de l'article Apple TV triomphe aux Directors Guild Awards 2026 : quatre réalisateurs et réalisatrices récompensés

Apple TV triomphe aux Directors Guild Awards 2026 : quatre réalisateurs et réalisatrices récompensés

9 Feb. 2026 • 11:25

image de l'article Apple Fitness+ : l’avenir du service toujours incertain, une intégration à Santé envisagée

Apple Fitness+ : l’avenir du service toujours incertain, une intégration à Santé envisagée

9 Feb. 2026 • 10:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site