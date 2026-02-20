Mission Artemis 2 : la NASA valide un test décisif de la fusée SLS avant le vol habité autour de la Lune

La NASA a franchi une étape déterminante dans la préparation de la mission Artemis 2, destinée à ramener des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle. L’agence spatiale américaine a confirmé avoir mené avec succès une répétition générale complète du lancement de la fusée Space Launch System (SLS) depuis le Kennedy Space Center, en Floride.

Ce test, réalisé dans des conditions proches d’un décollage réel, comprenait le remplissage intégral des réservoirs, notamment en hydrogène liquide, ainsi que l’enchaînement des procédures techniques jusqu’à une simulation de mise à feu. Lors d’une tentative précédente début février, une fuite d’hydrogène avait contraint les équipes à interrompre l’opération. Cette fois, l’agence évoque une « avancée importante » après un déroulement conforme aux attentes.

Vers un lancement historique en 2026

Artemis 2 doit envoyer quatre astronautes — trois Américains et un Canadien — en orbite lunaire, sans alunissage. Il s’agira du premier vol habité au-delà de l’orbite terrestre depuis Apollo 17 en 1972. La NASA doit désormais analyser les données collectées avant d’annoncer une nouvelle date de lancement, évoquée au plus tôt début mars.

Le patron de l’agence, Jared Isaacman, a rappelé récemment que « la sécurité demeure notre priorité absolue » et que le décollage n’aura lieu que lorsque toutes les conditions seront réunies. Avec ce test validé, le programme Artemis se rapproche donc d’un tournant majeur dans la reconquête lunaire américaine.