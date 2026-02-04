TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Un Nintendo Direct aura lieu demain pour les jeux Switch 2
Jeux vidéo

Un Nintendo Direct aura lieu demain pour les jeux Switch 2

2 min.
4 Fév. 2026 • 18:26
0

Nintendo donne rendez-vous aux joueurs dès demain, jeudi 5 février, pour un Nintendo Direct, le premier de 2026. Le programme, diffusé à 15 heures sur la chaîne YouTube de Nintendo, durera environ 30 minutes. Attention toutefois aux attentes démesurées : ce Nintendo Direct Partner Showcase sera exclusivement consacré aux jeux des partenaires tiers, écartant de fait les productions maison comme Mario et Zelda.

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

Premier Nintendo Direct de 2026

Le programme s’annonce chargé pour alimenter les ludothèques de la Switch et de la Switch 2. Bien qu’aucun nom n’ait été officiellement confirmé par Nintendo, la liste des candidats potentiels permet de se faire une première idée. Capcom pourrait occuper le devant de la scène avec l’arrivée imminente de Resident Evil Requiem sur Switch 2 prévu pour la fin du mois, sans oublier les portages de Resident Evil 7 : Biohazard et Resident Evil Village. L’éditeur japonais a également d’autres cartes en main comme le prometteur Pragmata ou Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Les amateurs de défis corsés guetteront la présence de FromSoftware. Le studio a plusieurs titres pour la console de Nintendo, notamment l’attendu Elden Ring: Tarnished Edition et le mystérieux The Duskbloods. Côté RPG nippon, l’année 2026 s’annonce riche : Square Enix devrait présenter The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, tandis que Level-5 pourrait donner des nouvelles de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

La rumeur enfle également autour de portages ambitieux pour la Switch 2. Des titres majeurs comme Final Fantasy 16 et Clair Obscur : Expedition 33 sont suggérés. En revanche, les chances d’apercevoir Baldur’s Gate 3 semblent minces, Larian Studio ayant indiqué que le projet avait été mis de côté suite à des frictions avec Hasbro. De même, le portage de Borderlands 4, dont le développement est en pause, a peu de chances de faire une apparition surprise.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique Jeux vidéo

Un Nintendo Direct aura lieu le 31 juillet pour les jeux Switch

Nintendo Switch 2 et Joy-Con Jeux vidéo

Un Nintendo Direct aurait lieu autour du lancement de la Switch 2

Nintendo Switch 2 Boite Jeux vidéo

Nintendo Indie World : de nouveaux jeux Switch annoncés cette semaine

Mario Nintendo Jeux vidéo

Mario fête ses 40 ans : Nintendo dévoile des jeux Switch

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Europe Jupiter

Europe : la Lune de Jupiter, pourrait avoir une couche de glace trop épaisse pour abriter la vie

4 Fév. 2026 • 17:26
0 Science

Europe, le satellite glacé de Jupiter, fascine depuis longtemps les scientifiques par son immense océan souterrain, potentiellement...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 4 février

4 Fév. 2026 • 16:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Claude Logo

Claude restera sans publicité : Anthropic tacle frontalement ChatGPT

4 Fév. 2026 • 15:43
1 Internet

Anthropic promet de ne jamais polluer son chatbot Claude avec de la publicité. Cette annonce stratégique intervient au moment précis...

Samsung Galaxy Chromebook 2

Google programme la mort de ChromeOS pour 2034

4 Fév. 2026 • 14:10
0 Actu OS

Google prévoit de remplacer définitivement son système d’exploitation ChromeOS par une nouvelle interface d’Android pour...

in the blink of an eye

In The Blink of An Eye : premier trailer pour le nouveau film de S.F du réalisateur de Wall-E

4 Fév. 2026 • 13:10
0 Geekeries

Andrew Stanton, le réalisateur oscarisé de Wall-E s’apprête à marquer l’actualité cinématographique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Studio Display 2 : 90 Hz et non 120 Hz pour l’écran d’Apple ?

Studio Display 2 : 90 Hz et non 120 Hz pour l’écran d’Apple ?

4 Feb. 2026 • 19:19

image de l'article iOS 26.2.1 cause des bugs sur iPhone pour certains utilisateurs

iOS 26.2.1 cause des bugs sur iPhone pour certains utilisateurs

4 Feb. 2026 • 18:02

image de l'article Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

4 Feb. 2026 • 17:14

image de l'article Le futur du NFC sur iPhone se dévoile avec des améliorations

Le futur du NFC sur iPhone se dévoile avec des améliorations

4 Feb. 2026 • 16:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site