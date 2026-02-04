Un Nintendo Direct aura lieu demain pour les jeux Switch 2

Nintendo donne rendez-vous aux joueurs dès demain, jeudi 5 février, pour un Nintendo Direct, le premier de 2026. Le programme, diffusé à 15 heures sur la chaîne YouTube de Nintendo, durera environ 30 minutes. Attention toutefois aux attentes démesurées : ce Nintendo Direct Partner Showcase sera exclusivement consacré aux jeux des partenaires tiers, écartant de fait les productions maison comme Mario et Zelda.

Premier Nintendo Direct de 2026

Le programme s’annonce chargé pour alimenter les ludothèques de la Switch et de la Switch 2. Bien qu’aucun nom n’ait été officiellement confirmé par Nintendo, la liste des candidats potentiels permet de se faire une première idée. Capcom pourrait occuper le devant de la scène avec l’arrivée imminente de Resident Evil Requiem sur Switch 2 prévu pour la fin du mois, sans oublier les portages de Resident Evil 7 : Biohazard et Resident Evil Village. L’éditeur japonais a également d’autres cartes en main comme le prometteur Pragmata ou Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Les amateurs de défis corsés guetteront la présence de FromSoftware. Le studio a plusieurs titres pour la console de Nintendo, notamment l’attendu Elden Ring: Tarnished Edition et le mystérieux The Duskbloods. Côté RPG nippon, l’année 2026 s’annonce riche : Square Enix devrait présenter The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, tandis que Level-5 pourrait donner des nouvelles de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

La rumeur enfle également autour de portages ambitieux pour la Switch 2. Des titres majeurs comme Final Fantasy 16 et Clair Obscur : Expedition 33 sont suggérés. En revanche, les chances d’apercevoir Baldur’s Gate 3 semblent minces, Larian Studio ayant indiqué que le projet avait été mis de côté suite à des frictions avec Hasbro. De même, le portage de Borderlands 4, dont le développement est en pause, a peu de chances de faire une apparition surprise.