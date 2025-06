Riot Games ferme Hypixel Studios et met du coup à la benne l’action-RPG Hytale

Hypixel Studios a annoncé l’arrêt immédiat du développement de Hytale, son premier jeu pourtant très attendu qui mélangeait les mécaniques d’un action-RPG avec l’univers bac à sable d’un Minecraft. Le petit studio, racheté par Riot Games en 2020, fermera également ses portes dans les mois à venir. Le patron du studio, un certain Aaron « Noxy » Donaghey, a expliqué les causes de l’abandon du jeu : « Il est devenu évident que nous ne pouvions pas donner vie à Hytale d’une manière qui tienne réellement ses promesses. ». Il semble malgré tout que ce soit l’éditeur Riot Games qui ait pris la décision de tout arrêter, et ce malgré une refonte du moteur du jeu. Les ambitions affichées étaient visiblement au dessus des petits moyens de Hypixel Studios.

Prometteur… mais malheureusement annulé

Donaghey souligne que Riot Games n’est pas responsable de cet échec, affirmant même que l’éditeur a offert des indemnités de départ généreuses et aidait activement les employés à trouver un nouvel emploi. La nouvelle a évidemment déçu les joueurs qui attendaient ce nouveau titre, d’autant que les dernières mises à jour laissaient entrevoir des améliorations particulièrement prometteuses comme des biomes retravaillés et des graphismes nettement améliorés. Dommage…