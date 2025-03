2XKO : le jeu de baston de Riot Games proposera seulement 10 combattants au lancement

Six ans pour ça ? C’est la question que risquent fort de poser les amoureux de l’univers de League of Legends : Riot Games vient en effet de confirmer que le très prometteur 2XKO, un jeu de baston en 2c2 dans l’univers de LoL, ne proposera que 10 combattants au lancement, ce qui est extrêmement peu face aux titres concurrents (de Street Fight en passant par Tekken, Guilty Gear ou autres), et encore plus pour un jeu en 2c2 (on pourra donc voir la quasi totalité du roster en deux parties). Le roster de départ semble d’autant plus limité que le MOBA League of Legends compte exactement 170 champions, de quoi donc à priori fournir une énorme base de combattants pour un jeu de « fight ». La déception est donc largement de mise, et les fans se lâchent sans réserve sur les réseaux sociaux.



Conscient que cette annonce pouvait légitimement créer un choc, Riot Games a tenté de se justifier : « Nous savons que c’est certainement un plus petit nombre que ce que vous attendiez, mais entre la possibilité d’inclure plus de champions et celle de livrer au plus vite, nous préférons la seconde option. » Il n’est pas certain que le choix de l’empressement à « livrer » soit le plus conséquent, surtout après la palanquée de titres attendus blindés de bugs et manquant de finition à cause justement d’un lancement trop rapide. Des 10 combattants de départ, seuls 7 ont pour l’instant été confirmés, soit Ahri, Braum, Jinx, Yasuo, Ekko, Darius et Illaoi. 2XKO n’a toujours pas de date de sortie au passage, ce qui est assez ironique tout de même quand le studio prétend alléger le contenu de son titre pour assurer un lancement rapide.