Riot Games (League of Legends) annonce une nouvelle vague de licenciements

C’est une drôle de façon de fêter l’arrivée imminente de la seconde saison d’Arcane, la série animée produite par Netflix et basée sur le lore de League of Legends : Riot Games vient en effet d’annoncer une nouvelle vague de licenciements touchant cette 32 employés, dont 27 issus justement de l’équipe de League of Legends. Marc Merrill, cofondateur de Riot, a précisé que ces suppressions de postes visent à réorganiser l’équipe afin de garantir le développement à long terme du jeu, et non à réduire les coûts. Les employés licenciés bénéficieront d’une indemnité de départ de six mois de salaire, d’un bonus annuel et d’une aide à la reconversion.

Cette décision s’inscrit évidemment dans un contexte plus large de crise majeure dans l’industrie du jeu vidéo, marquée par de nombreux licenciements en 2023 et 2024, une crise qui affecte également des géants comme Microsoft, PlayStation et Ubisoft. La crise actuelle serait en partie due aux recrutements massifs pendant la période du Covid-19 et aux coûts croissants de développement des jeux AAA. Riot avait déjà licencié 530 employés en janvier 2024, et cette nouvelle annonce pourrait ne pas être la dernière de l’année.