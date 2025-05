Electronic Arts annule le jeu Black Panther et ferme le studio Cliffhanger Games… qui n’a pas sorti le moindre titre !

EA ne fera pas mentir sa (mauvaise) réputation encore une fois. L’éditeur américain, poids lourd du secteur du JV, vient en effet d’annoncer la fermeture de son studio Cliffhanger Games… qui n’avait pas encore sorti le moindre jeu ! Cliffhanger Games travaillait pourtant sur un très gros projet puisqu’il s’agissait du jeu Black Panther, ce dernier passant évidemment à la trappe en même temps que son studio de développement.Comme pour rendre compte du travail effectué, des développeurs de Cliffhanger Games ont publié quelques artworks du titre en préparation.

Those who participated in a survey were shown a scene where T’challa’s son Azari (one of multiple playable characters) was fighting T’challa in ritual combat in a scene VERY similar to the film.

It was interrupted by a Skrull ship coming down and T’challa being taken. https://t.co/lNllhiu4VI pic.twitter.com/Zr55lvO3BL

— Ethan 🇨🇦 | Video Editor | Autism Haver (@notfunEman) May 28, 2025