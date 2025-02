Le studio français Don’t Nod prévoit plusieurs dizaines de licenciements

Depuis 2 ans désormais, les vagues de licenciements se suivent et se ressemblent dans le secteur du JV. Les problèmes ne concernent pas seulement les gros studios qui semblent désormais gérer leurs couteux projets la peur au ventre (ce qui ne pousse pas vraiment à l’audace dans les concepts), les développeurs indépendants ou de plus petite taille étant eux aussi touchés par les contraintes économiques. Et donc, on vient d’apprendre que le studio français Don’t Nod, à qui l’on doit la franchise phare Life is Strange,vient d’annoncer un plan de licenciement concernant plusieurs dizaines d’employés. Le Syndicat National des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo aura pourtant bataillé dans ce dossier pour préserver ce qui pouvait l’être.

Un communiqué du studio confirme le nombre de personnes qui seront mises à la porte (avec évidemment des indemnités de départ) : :« À terme, et sous réserve des départs volontaires effectifs, 58 licenciements pour motif économique pourraient être prononcés. Ce projet, indispensable pour assurer la compétitivité et la pérennité de Don’t Nod, devrait permettre de générer une réduction des charges opérationnelles de l’ordre de 5 millions d’euros en année pleine et de ne pas avoir à engager environ 5 millions d’euros de coûts externes. » A noter que sans la participation active du SNTJ, 69 employés (et non 58) auraient été sur le départ.



La conséquence directe de ce resserrement financier, c’est un nombre de projets revus à la baisse. Le studio Don’t Nod situé en France va donc jeter toutes ses ressources sur deux projets en interne, des titres dont les sorties sont prévues avant la fin de l’année 2027 (il reste donc du temps pour les équipes). Quant au studio de Montréal, ce dernier a en charge le développement de Lost Records : Bloom & Rage.