Stéphane Pick, éminent compositeur du studio Cryo, s’est éteint à 59 ans

Tous les joueurs (français) de plus de 50 ans le connaissent certainement : Stéphane Pick était le compositeur attitré des jeux du studio français Cryo, très populaire dans les années 90 grâce à des titres comme Dune, Extase ou KGB. Pour contextualiser, le studio Ere Informatique (à qui l’on doit le très culte L’Arche du Capitaine Blood) et sa division Exxos avaient muté en un nouveau studio du nom de Cryo avec à sa tête des personnalités aussi emblématiques que Philippe Ulrich ou Remy Herbulot (auteur de l’incroyable Crafton & Xunk).

Les musiques de Stéphane Pick ambianceront les jeux MegaRace (1993), Commander Blood (suite de l’Arche du Capitaine Blood sortie en 1994), Lost Eden (1995), Atlantis : Secrets d’un monde oublié (1997) et bien d’autres titres encore. Il y a quelques mois encore, le compositeur sortait sur Bandcamp un album remaster de Dune : Spice Opera, la BO du titre de 92. Étonnamment, c’est en tant que développeur que Stéphane Pick commencera sa carrière chez Ere Informatique, avec même en poche un premier jeu, Lombrix, créé par ses propres moyens (ce qui n’était pas rare à l’époque).

Rapidement cependant, le natif de Rouen codera la musique pour les jeux du studio (car oui, il fallait alors savoir coder pour intégrer de la musique à un jeu). Ne disposant alors que d’un demi salaire, Stéphane Pick complètera ses émoluments avec des piges pour le magazine Science et Vie Micro. C’est en 1992 que ce touche à tout – qui a même fait commerce de pierres précieuses avant de se lancer dans l’informatique – atteindra la consécration avec un Tilt d’Or pour la BO de Dune. Quelques années plus tard (et surtout après la fin de Cryo), le compositeur se lancera corps et âmes dans la musique, produisant plusieurs albums sous le label Shooting Stars.

Stéphane Pick s’est malheureusement éteint à 59 ans à Ramena (Madagascar), et c’est tout un pan du jeu vidéo français qui s’efface. Reste nos (beaux) souvenirs…