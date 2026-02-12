TENDANCES
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 février
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 février

9 min.
12 Fév. 2026 • 18:31
1

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods pro 3 à 219€ au lieu de 239€ sur @Amazon
  • Détecteur de mouvement Philips Hue Motion Sensor à 29,99€ au lieu de 44,99€ sur @Darty
  • Montre Connectée Apple Watch Ultra GPS + Cellular – 49mm, Boîtier en Titane, avec Bracelet, Océan Minuit (Vendeur Tiers – Reconditionné) à 360€ sur @Amazon
  • Enceinte sans fil Sony SRS-XB100 – Bluetooth, Portable, Légère, Compacte & Durable IP67 à 35,51€ au lieu de 41,78€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 214€ au lieu de 239€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Batterie Externe Coucur – 22.5W 10000mAh , Batterie Portable USB C Input & Output PD3.0 QC4.0 à 13,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 212€ au lieu de 239€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White – E27, 60W, 1100 lumens à 34,99€ au lieu de 53,99€ sur @Amazon
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 17,33€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 25,99€ sur @Amazon
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 218€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur Ultra Courte Focale Hisense PX3 (Triple Laser, 4K, 2800 Lumens) à 1799€ au lieu de 1999€  sur @Son-vidéo
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 279,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour
  • TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 759€ sur @Amazon
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Adaptateur TP-Link USB Ethernet UE306 – Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit, Compatible Nintendo Switch, W11/10/8.1/8/7, MacOS et Linux à 9,99€ au lieu de 12,67€ sur @Amazon
  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 97,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Watercooling Corsair Nautilus 360 rs lcd à 124,99€ au lieu de 159€ sur @Amazon
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 4.2 / 5.0 GHz à 251,80€ sur @AliExpress avec le code CDFR25
  • Kit de Watercooling Deepcool LE360 WH V2 – Blanc, 360mm à 59,97€ au lieu de 79,99€ sur @Grosbill
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 21,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

