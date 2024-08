[Gamescom] Le prochain opus horrifique de Dark Pictures se déroulera dans l’espace (où l’on ne vous entendra pas crier)

Until Dawn fera son retour sur PS5 et PC dans une version remaniée le 4 octobre prochain, mais le studio Supermassive Games est déjà au travail (acharné) sur de nouveaux opus de sa série horrifique Dark Pictures (basée sur les mécaniques de gameplay d’Until Dawn justement…). Il y a du changement cette fois-ci puisque l’action de Directive 8020 se déroulera dans l’espace, où comme tout le monde le sait bien depuis le chef d’oeuvre de Scott, « Personne ne vous entendra crier ». Comme dans tous les autres titres de la franchise, Directive 8020 s’appuiera sur les performances d’acteurs et d’actrices motion-capturés, à commencer par Lashana Lynch, qui incarnera le rôle (principal) d’une astronaute nommée Young.



Le studio promet un bond visuel très conséquent par rapport aux jeux précédents , « de nouvelles mécaniques de furtivité et des cinématiques interactives optimisées par le moteur Unreal Engine 5 ». De quoi être encore plus immergé dans un type de jeu qui vise justement à rapprocher le cinéma du jeu vidéo. Concernant la trame narrative, ce qu’il reste d’humanité a décidé de se réfugier sur la planète Tau Ceti f. Malheureusement, le vaisseau s’écrase sur la planète, et les quelques survivants du crash découvrent alors avec effroi que quelque chose rode sur cette planète à priori idyllique.

Directive 8020 sera disponible sur PC, Xbox Series et PS5 dans le courant de l’année 2025.