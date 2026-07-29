Double Fine licencie le quart de ses salariés après son départ de Xbox

Double Fine réduit déjà ses effectifs, quelques semaines seulement après avoir quitté le giron de Microsoft. Le studio californien, connu pour ses titres cultesPsychonauts, Grim Fandango ou bien encore Costume Quest, a annoncé le licenciement de 23 salariés sur une équipe comptant environ 90 personnes.

Une restructuration jugée indispensable à la survie du studio

Dans un message publié sur Bluesky, Tim Schafer explique que cette décision accompagne le retour de Double Fine à l’indépendance. « Seule la survie de notre studio pouvait nous conduire à envisager une mesure aussi douloureuse », affirme le fondateur du studio, ajoutant au passage que l’entreprise doit désormais adopter une taille financièrement soutenable.

Psychonauts 2

Ces suppressions de postes interviennent dans le sillage de la vaste restructuration de Microsoft, qui a annoncé 4 800 licenciements, dont 1 600 au sein de Xbox. Double Fine avait auparavant figuré parmi les studios menacés de fermeture ou de cession, aux côtés de Compulsion Games et Ninja Theory.

L’après-Xbox s’annonce délicat pour Double Fine

Racheté par Microsoft en 2019, le studio a officiellement retrouvé son autonomie le 6 juillet 2026, tout en récupérant son catalogue et les moyens nécessaires à ses prochains projets. Cette séparation offre à priori davantage de liberté créative (quoique cette liberté semble s’être bien exprimée avec Keeper et Kiln), mais prive aussi Double Fine de la sécurité financière d’un grand groupe.

Double Fine reste pourtant sur une période productive. Après Psychonauts 2, l’équipe a lancé Keeper en 2025, puis Kiln au printemps 2026. Ces productions bien accueillies par la critique (beaucoup moins par les joueurs) n’auront donc pas permis de préserver tous les emplois.

Le retour à l’indépendance ouvre ainsi un chapitre à haut risque. En allégeant sa structure, Double Fine espère protéger sa culture singulière et continuer à développer des jeux originaux… sans aucune garantie que cette réduction d’effectifs suffise à stabiliser durablement sa situation financière.