Les débats sur la difficulté dans le jeu vidéo a une nouvelle fois rebondi avec la sortie de Returnal sur PS5, les tenants d’une ligne « dure » expliquant qu’on ne touche pas à une oeuvre d’art et que de toute façon la difficulté est relative sachant qu’il existe une communauté de joueurs prêts à vous aider (preuve que ce type de jeu ne doit pas être si bien calibré que cela à la base puisqu’il faut se faire aider par d’autres personnes pour avancer).

Returnal

Ces arguments déjà ressassés avec les différents Souls (oeuvre d’art intouchable + communauté) sont systématiquement opposés aux modes de difficulté, ces derniers étant alors assimilés à une mauvaise calibration du gameplay, qui devrait, pour on ne sait quelles raisons philosophiques, être un et indivisible (mais les « tips et astuces » livrées par le pote, ça c’est du bon calibrage coco). Quant à Returnal, seuls 10% des acheteurs du jeu… ont passé le premier boss, un taux de complétion effroyable et d’autant plus humiliant à vivre que les « boloss du pad » renvoient les critiqueurs avec cet argument massue : « C’est pas si difficile en vrai ». 10%.

Psychonauts 2

Le studio Double Fine s’est invité dans cette polémique pas si stérile que cela en vantant le nouveau mode Invincible de Psychonauts 2, un titre prévu le 25 août prochain sur PS4, Xbox One, Series X/S, PC et surtout sur Game Pass. « Si vous terminez Psychonauts 2 avec l’option d’invincibilité activée, vous avez quand même terminé Psychonauts 2 » affirme le studio sur son compte Twitter.

All people should be able to enjoy games. All ages, all possible needs. It’s an ongoing and important process for our industry and a challenge we need to met.

End of the day? We want you to have fun, to laugh, to experience a story that affects you. On whatever terms you want.

— Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021